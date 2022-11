Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na Montenegroberzi je u blok transakciji prodato skoro 24 odsto akcija NLB banke za 12,33 miliona EUR.

U blok transakciji je prodato 3,68 miliona akcija banke ili 23,97 odsto njihovog ukupnog broja, što odgovara udjelu na CK Zbirnom kastodi računu 2.

Cijena akcije u blok transakciji iznosila je 3,35 EUR.

Zastupnik prodavaca bio je podgorički Bull and Bear, a kupca Erste banka.

Prema podacima Centralnog klirinškog depozitarnog društva 75,9 odsto akcija posjeduje Nova ljubljanska banka, dok je vlasnik 23,97 odsto dionica skriven iza CK Zbirnog kastodi računa 2.

Ostali akcionari imaju manje od jedan odsto udjela u banci.

