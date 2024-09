Procesuiran osumnjičeni za neosnovano dobijanje i korišćenje kredita i druge pogodnosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava policije podnijela je krivičnu prijavu protiv A.J. (46), zbog sumnje da je počinio krivično djelo neosnovano dobijanje i korišćenje kredita i druge pogodnosti.

Sumnja se da je A.J. počinio krivično djelo koje mu se stavlja na teret na način što je u svojstvu izvršnog direktora nevladine organizacije (NVO) Centar za ekonomski prosperitet i slobode (CEPS), postupajući u ime i za njen račun, novčana sredstva od skoro 105 hiljada EUR, koja je u januaru 2022. godine dobio od Ministarstva finansija i EU fondova, shodno ugovoru, za realizaciju projekta Osnaživanje zapošljavanja za lokalni rast, protivno njihovoj namjeni, tokom 2022. godine, u cjelosti utrošio za lične potrebe.

“Prijavljeni je sredstva trošio na način što je podizao novac u gotovini, realizovao transfere na svoj privatni račun, kupovao kripto valute, plaćao lične račune, obavljao razne online kupovine na internetu i drugo na koji je način prijavljeni Evropskoj uniji, odnosno budžetu Crne Gore, pričinio materijalnu štetu u ukupnom iznosu od oko 105 hiljada EUR”, navodi se u saopštenju.

Službenici Sektora za borbu protiv kriminala, Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga nastavljaju intenzivne aktivnosti na suzbijanju svih oblika kriminaliteta i procesuiranju svih koji svojim privrednim poslovanjem nanose štetu finansijskom sistemu Crne Gore.

