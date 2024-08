Proces zakupa sproveden potpuno otvoreno

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Proces zakupa proizvodnih pogona nekadašnje Željezare Nikšić sproveden je potpuno otvoreno i pred očima crnogorske javnosti, u čemu je Elektroprivreda (EPCG), kako su rekli njeni predstavnici, uspostavila nove standarde transparetnosti poslovanja.

Iz EPCG su rekli da je više nego začuđujuća „velika zabrinutost“ sa kojom Unija slobodnih sindikata (USSCG) prati proces zakupa proizvodnih pogona nekadašnje Željezare Nikšić zbog, kako su naveli u današnjem saopštenju, navodne tajnosti postupka.

“Vjerujemo da je ova „zabrinutost“ posljedica krajnjeg nemara i elementarne neobaviještenosti potpisnika ili stvarnih autora ovog saopštenja, a ne svjesna manipulacija u cilju dezinformisanja javnosti i širenja svojevrsne panike i neosnovanog uznemiravanja zaposlenih EPCG Željezara Nikšić”, navodi se u reagovanju na navode USSCG.

Sindikalna organizacija EPCG – Željezara Nikšić i USSCG su kazali ranije da sa velikom zabrinutošću prate proces zakupa proizvodnih pogona Željezare Nikšić. Iz tih sindikalnih organizacije je saopšteno da od procesa zakupa zaposleni u EPCG – Željezara Nikšić, ali i ukupna javnost, konačno očekuju kraj agonije te nekada renomirane fabrike i kvalitetno rješenje za početak oporavka crnogorske privrede.

Iz EPCG su naveli da je cjelokupni proces izdavanja u zakup ovog dijela imovine EPCG od početka do kraja sproveden potpuno otvoreno i praktično pred očima čitave crnogorske javnosti i da je u tom pogledu EPCG uspostavila potpuno nove standarde transparentosti poslovanja za koje je teško naći sličan primjer čak i u praksi razvijenijih država.

“Zbog toga su deplasirana i faktički besmislena bilo kakva poređenja ovog postupka sa mnogobrojnim negativnim primjerima raznih privatizacija iz nedavne prošlosti. Da je tako, najbolje svjedoči činjenica da je sadržaj ugovora o zakupu i svaka njegova izmjena bila čitavo vrijeme javno dostupna na sajtu EPCG, te da je posredstvom Zakona o slobodnom pristupu informacijama usvojen svaki zahtjev kojim je tražen uvid u potpisani dokument ugovora, zbog čega je teza USSCG o navodnoj tajnosti u suprotnosti sa očiglednim faktima”, navodi se u saopštenju.

Iz EPCG su kazali da se ne mogu baviti demantijima svih pojedinosti i pukih spekulacija kojima obiluje današnje saopštenje USSCG, ali da ovom prilikom žele da podvuku da ugovorom o zakupu ili bilo kojim drugim ugovorom koji će se zaključiti, niti je niti će biti razmatrana statusna promjena niti promjena poslodavca za postojeće zaposlene u EPCG Željezara Nikšić.

“Nevjerovatno je da jedna sindikalna organizacija ne poznaje osnovne institute radnog prava i zakonska prava zaposlenih čijom se zaštitom navodno bavi, jer je i laicima dobro poznato da preuzimanje zaposlenih od drugog poslodavca nije moguće bez pristanka samog zaposlenog”, rekli su iz EPCG.

Krajnje je, kako smatraju, nedopustivo da se javno licitira sa apsurdnim zaključcima koji proizilaze iz neukih pokušaja tumačenja odredbi ugovora i poslovnih planova EPCG.

“Svi zaposleni u EPCG Željezara Nikšić biće radno angažovani shodno zakonu, zakonitim opštim aktima, ugovorima o radu a na osnovu potreba procesa rada, a prema uslovima poslovno-tehničke saradnje sa zakupcem, kao i kroz diversifikaciju i dodatnu specijalizaciju proizvodnih procesa u samoj EPCG Željezara Nikšić kao što je proizvodnja konstrukcija za SE, izgradnja i puštanje u rad SE, PVC bravarija i betonske stubove”, precizirali su iz EPCG.

Prema tome, svi napori EPCG isključivo su usmjereni na stvaranje neophodnih preduslova za otvaranje novih i održavanje postojećih radnih mjesta u okviru profitabilnih privrednih djelatnosti.

“Međutim, sa žaljenjem konstatujemo da su ovakva nastojanja suočena sa skandalozno teškim i neshvatljivim opstrukcijama, a kojima je ovakvo saopštenje očigledno poslužilo kao javna uvertira”, navodi se u saopštenju.

Iz EPCG je saopšteno da je danas tokom prijepodnevnih sati međunarodna delegacija, sastavljena od članova stručnog tima zakupca u čijem sastavu su predstavnici renomiranih evropskih i svjetskih kompanija odnosno njemačkog Kohlera, švajcarskog Hauslera te kineske kompanije Geily Machinery iDayi Heary Forging Techonology, koje baštine dugu tradiciju u oblasti projektovanja, proizvodnje, ugradnje i nabavke opreme za proizvodnju kovanih ugljeničnih, legiranih i alatnih čelika, od dijela zaposlenih EPCG Željezara Nikšić, fizički spriječena da obiđe fabrički kompleks a radi sačinjavanja planova budućih investicija koje su neophodne za početak proizvodnje.

“EPCG očekuje odlučnu reakciju državnih organa kojim će se stati na kraj nezakonitom ponašanju koje ugrožava poslovanje same Željezare Nikšić i kompromituje poslovni ugled EPCG a međunarodnoj javnosti šalje poruka o Crnoj Gori kao lošem investicionom ambijentu”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS