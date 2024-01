Privredni sud odbio tužbeni zahtjev Domena

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredni sud odbio je tužbeni zahtjev zastupnika kompanije Domen, u procesu koji je ta firma vodila protiv države, kao neosnovan.

Sutkinja Nataša Bošković je u obrazloženju presude navela da je odredba člana 8.1. ugovora, na koju se Domen poziva, ništava.

Punomoćnik Domena, advokat Savo Jasnić, je u tužbenom zahtjevu tražio da se utvrdi da je ugovor o agentu registracije oznake .me, koji je zaključen u februaru 2008. godine, zajedno sa aneksima, na snazi i da ima pravno dejstvo do 21. marta 2033. godine, prenosi portal Vijesti.

Odbijanjem tužbenog zahtjeva i predlog za određivanje privremene mjere je odbijen.

Ta firma ima pravo žalbe na presudu Apelacionom sudu u roku od osam dana, kao i pravo prigovora na rješenje Vijeću Privrednog suda u roku od tri dana.

Domen je agent registracije.me oznake od 2008. godine. Oni su ljetos Privrednom sudu podnijeli predlog za određivanje privremene mjere i tražili da sud zabrani državi da sprovede javni poziv za izbor novog agenta, do pravosnažnog okončanja parničnog postupka za utvrđivanje punovažnosti ugovora, koji će predlagač – Domen, radi opravdavanja određene privremene mjere, pokrenuti u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti tog rješenja.

Privredni sud je usvojio predlog Domena i odredio privremenu mjeru. Ta kompanija nakon toga podnosi tužbu protiv Crne Gore. Država je izjavila prigovor, a vijeće Privrednog suda ga usvojilo, ukinulo privremenu mjeru i vratilo slučaj na ponovni postupak i odlučivanje.

