Vjetroparkovi i solarne elektrane bi mogle zadovoljiti potrebe stanovništva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je bogom dana da kroz projekte gradnje vjetroparkova i solarnih panela, koji će se realizovati, zadovolji potrebe sopstvenog stanovništva, ocijenio je premijer Dritan Abazović.

“Podržavam gradnju vjetroelektrana na Brajićima i Gvozd u Nikšiću i početak nekoliko projekata vezano za solarne panele”, rekao je Abazović u Skupštini, odgovarajući na pitanja u okviru Premijerskog sata.

On je kazao da nije za ideju da se potopi Komarnica.

“Mislim da je neisplativa i ekološki neisplativa. Da li na postojećim objektima možemo imati produžetak reverzibilne energije – ne vidim ko bi bio protiv toga”, poručio je Abazović.

Poslanik Pokreta za promjene (PzP), Branko Radulović pitao je Abazovića kako će Vlada nastaviti investicioni ciklus i reforme koje su od značaja po budućnost države.

“Urgentan, dinamičan i održiv investicioni ciklus i temeljne reforme su od sudbonosnog značaja po budućnost Crne Gore. Jedino to može da stvori nove vrijednosti i radna mjesta, smanji brojne limite i slabosti, obezbijedi progres cijelog društva, poveća otpornost na šokove koji će biti sve veći i integriše Crnu Goru u bogatu zajednicu. Da li imate plan kako to sprovesti”, pitao je Radulović.

On je podržao Radulovića da treba formirati jaku Vladu koja će se baviti važnim, suštinskim pitanjima kao što su ta.

“Možemo lako doći u situaciju da u oktobru ili novembru nećemo moći ni novcem da kupimo električnu energiju”, rekao je Abazović.

Abazović je kazao da suština problema leži u tome što ljudi pričaju o stvarima koje nijesu važne i troše ogromnu energiju na njih.

“Kad bi se trošili o energetskoj tranziciji, koliko temeljnom ugovoru vjerovatno bi bili srećnije društvo”, naveo je Abazović.

On je dodao da svi znaju da ćemo da uđemo u energetsku krizu nezavisno od dešavanja na istoku Evrope.

Abazović je, govoreći o Željezati Nikšić, kazao da mu je žao što je turski investitor odlučio da gasi pogon.

“Mislim da je to pogrešno. Vlada prihvata da se Željezari ustupi mogućnost da radi solarne panele i vjetrogeneratore”, poručio je Abazović.

Ambicija Vlade je, kako je naveo, da se bazen crvenog mulja pretvori u solarne panele, kako bi se proizvodila struja i riješila jedna eko tačka.

“Moj predlog je da se za bazen crvenog mulja pokušamo dogovoriti sa razmjenom zemljišta da bi ga pretvorili u solarne panele i riješili ekološku crnu tačku”, kazao je Abazović.

On je, govoreći o Plantažama, saopštio da to preduzeće ima ogromne probleme, a da je njegov savjet da se grade solarni agropaneli, koji bi se instalirali na određenoj visini da bi sve kulture ispod mogle da se razvijaju.

“Problem je što ljudi ne gledaju biznis, već nacionalna pitanja. Dovedete investitore iz Albanije – kažu vam hoćete da gradite veliku Albaniju, isto važi i za Srbiju”, naveo je Abazović.

On je rekao da u Luci Bar treba da se gradi energy terminal i da Crna Gora treba da bude dio mreže.

Prema njegovim riječima, Crnoj Gori treba fond za razvoj u iznosu od 20 miliona EUR, kako bi moglo odmah da se interveniše u rješevanju nekih problema.

Abazović je kazao Raduloviću da podržava njegove diskusije, ali i da one nijesu dorasle vremenu.

