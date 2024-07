Usluge kreditnog registra dostupne non-stop

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Usluge kreditnog registra Centralne banke Crne Gore (CBCG) za banke i druge finansijske institucije od danas će biti dostupne 24 sata dnevno i sedam dana u sedmici, uključujući i državne praznike, saopštili su iz CBCG.

Navodi se da će novo radno vrijeme kreditnog registra doprinijeti unapređenju procesa on-line kreditiranja odnosno, bržoj i efikasnijoj obradi zahtjeva za kreditiranje korisnika bankarskih usluga.

“Kreditnim registrom su obuhvaćeni svi korisnici kredita u Crnoj Gori a Centralna banka od njegovog osnivanja 2006. godine, kontinuirano unapređuje funkcionisanje ovog servisa”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, kreditni registar CBCG predstavlja jedinstvenu i standardizovanu elektronsku bazu podataka o kreditnim i drugim zaduženjima osoba u Crnoj Gori, formiranu na osnovu podataka i informacija koje su obveznici izvještavanja dužni da dostavljaju Centralnoj banci.

