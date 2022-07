Unaprijediti saradnju sa Savezom udruženja penzionera

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Penzioneri su zbog svih trenutnih dešavanja najugroženija kategorija društva, ocijenio je ministar rada i socijalnog staranja, Admir Adrović i dodao da je neophodno unaprijediti saradnju tog resora sa Savezom udruženja penzionera.

Adrović se sastao sa predsjednikom Saveza udruženja penzionera Crne Gore, Brankom Vešovićem i potpredsjednikom Saveza udruženja penzionera, Ilijom Stanišićem, a sastanku je prisustvovao i državni sekretar Darko Stojanović.

Na sastanku je saopšteno da se radi na usklađivanju penzija kako bi se životni standard penzionera poboljšao.

„U skladu sa izmjenama i dopunama Zakonama o penzijskom i invalidskom osiguranju, uz redovno usklađivanje, najniža penzija u Crnoj Gori će iznositi 220 EUR“, navodi se u saopštenju.

Vešović je izrazio zadovoljsvo i zahvalnost jer im je pružena mogućnost da Adrovića bliže upoznaju sa problemima penzionera. On je kazao da na žalost u prethodnom periodu nijesu imali adekvatnu saradnju sa Ministarstvom, te je izrazio zadovoljstvo što je ta praksa počela da se mijenja.

On je upoznao Adrovića sa načinom funkcionisanja njihovog Saveza, kao i o aktivnostima koje žele da preuzmu u skorijoj budućnosti.

Adrović je zaključio da je nephodno unaprijediti saradnju Saveza penzionera i Ministarstva sa čim su saglasni iz Saveza udruženja penzionera.

