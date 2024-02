Uključiti vaspitno-obrazovne objekte u program energetske efikasnosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS9 – Predstavnici Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija i Elektroprivrede (EPCG) razmatrali su na sastanku modele saradnje, prije svega u dijelu uključivanja vaspitno-obrazovnih objekata u program energetske efikasnosti kroz ugradnju solarnih panela.

“Na taj način bi dugoročno mogla biti ostvarena značajna ušteda, a višemilionska sredstva, koja se trenutno troše u ove svrhe, bi bila korišćena u druge namjene, za unapređenje kvaliteta obrazovne infrastrukture”, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Na sastanku je razgovarano o modelima finansiranja ovog projekta, kako bi se pronašao održivi model i obezbijedila podrška međunarodnih partnera u ovom procesu.

Predstavnici Ministarstva i EPCG su saopštili da se nadaju da će se sa realizacijom aktivnosti krenuti što prije, na obostrano zadovoljstvo i sa ciljem poboljšanja standarda obrazovne infrastrukture.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS