Traže odgovore na ključna pitanja koja se tiču socijalnog stanovanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Udruženje podstanara Crne Gore održaće danas sastanak sa predstavnicima Direkcije za imovinu Glavnog grada, sa ciljem da, kako su kazali, dobiju odgovore na ključna pitanja koja se tiču socijalnog stanovanja i položaja podstanarskih porodica.

Na sastanku će biti postavljena tri ključna pitanja i to da li je moguće dobiti uvid u spisak korisnika socijalnih stanova, u skladu sa zakonom o transparentnosti i zaštiti podataka.

Predstavnike Udruženja podstanara zanima i postoji li mogućnost ažuriranja kriterijuma za dodjelu socijalnih stanova, kako bi se bolje odražavale stvarne potrebe građana, posebno podstanarskih porodica.

Oni će pitati i da li Glavni grad planira nove projekte socijalnog stanovanja i na koji način nevladine organizacije, poput njihovog Udruženja, mogu aktivno učestvovati u tim procesima.

Iz Udruženja podstanara su poručili da je socijalno stanovanje od esencijalne važnosti za mnoge porodice u Crnoj Gori, a da je njihov cilj da doprinose pravednijoj raspodjeli socijalnih stanova i pomognu porodicama koje se suočavaju sa visokim troškovima stanovanja.

“Takođe, Udruženje podstanara želi naglasiti da će, osim sa Glavnim gradom, iste informacije tražiti i od drugih opština širom Crne Gore. Naš cilj je da se osigura jednak pristup transparentnim i pravednim procesima u svim lokalnim zajednicama”, navodi se u saopštenju.

Oni su kazali da očekuju poziv na sastanak i sa Sekretarijatom za socijalno staranje Glavnog grada, jer se, kako su naglasili, više ne smiju osloniti na usporenu i neiskrenu administraciju.

“Kao nevladina organizacija, želimo aktivno učestvovati u procesima koji se tiču socijalnog stanovanja i kontrolisati ove procese u ime svih podstanara, kako bi se obezbijedila odgovornost, transparentnost i pravičnost prema onima kojima je najpotrebnija pomoć”, dodaje se u saopštenju.

Udruženje podstanara, kako su zaključili, ostaje posvećeno borbi za prava podstanara, u cilju osiguravanja boljih stambenih uslova za sve građane Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS