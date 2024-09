Spajić: Projekat Velje brdo crnogorski san

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vladin program za rješavanje stambenih potreba građana pod povoljnim uslovima, pod nazivom Velje brdo, je crnogorski san, saopštio je premijer Milojko Spajić i dodao da bi prvi stanari mogli da se usele već sredinom 2026. godine.

Spajić je na konferenciji za novinare povodom predstavljanja projekta kazao da Amerika ima američki san, a da će Crna Gora uskoro da dobije crnogorski san.

„Ovo je jedan impresivan projekat. Državljani Crne Gore koji nemaju riješeno stambeno pitanje će da žive ovdje, odnosno oni ljudi koji do sada nijesu bili privilegovani i za koje se ni država ni privatni ni bankarski sektor nijesu okretali“, rekao je Spajić.

Ljudi će dobijati stanove kako se budu gradili po fazama. Prioritet će biti podstanari, mladi bračni parovi, samohrani roditelji, starije i osobe sa invaliditetom, porodice sa djecom sa smetnjama u razvoju.

„Za stanove sa tri spavaće sobe, odnosno 100 kvadrata, imaćemo mjesečnu ratu koja će iznositi 390 EUR za 30 godina otplate. Ovaj plan otplate će biti ponuđen bez učešća. Za stan od 60 kvadrata, imaćemo otplatu koja će biti mjesečna rata od 290 EUR. Metar kvadratni će biti hiljadu EUR, a izvedena kamata je 1,2 odsto godišnje“, precizirao je Spajić.

Biće formiran poseban fond, kako bi građani dobili dodatnu podršku da bi se skućili.

Preprodaja stanova će biti isključivo moguća državi, koja će da garantuje otkupnu cijenu koja iznosi kupovna cijena plus kumulativna inflacija do tog trenutka.

Spajić je najavio da će do kraja godine biti otvoren veb sajt, kako bi građani mogli da šalju prijave i kada će biti završena čitava finansijska konstrukcija.

„Pokrenuće se i internacionalni međunarodni tender za idejno rješenje. Ubijeđen sam da ćemo privući sjajne arhitekte”, dodao je Spajić.

Ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Slaven Radunović, kazao je da je ovo veliki dan za Crnu Goru, jer se radi o najvećem urbanističkom projektu.

„Planiramo jedan potpuno novi grad u dijelu Podgorice koji je do sada bio potpuno neiskorišćen. Ukupan broj stanovnika kada sve bude završeno biće oko 42 hiljade“, kazao je Radunović.

Sve zgrade će imati podzemne garaže, a planiraju se škole, vrtići i drugi sadržaji. Biće 57 odsto parkovskih površina.

Stanovanje će biti u zgradama, lamelama, a biće omogućeno i samostalno građenje. Sve će biti uklopljeno u novi urbanistički koncept.

Radunović je najavio da bi do kraja godine trebalo da se usvoje izmjene Prostorno-urbanističkog plana Podgorice, kako bi se projekat realizovao.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS