Rat izazvao najgoru svjetsku prehrambenu krizu od 2008. godine

Vašington, (MINA-BUSINESS) – Rat u Ukrajini poremetio je transport žitarica i vještačkog đubriva, što je izazvalo najgoru krizu u vezi sa bezbjednošću hrane od globalne finansijske krize 2007. i 2008. godine, objavio je Međunarodni monetarni fond (MMF).

MMF je naveo da se oko 345 miliona ljudi suočava sa nestašicama opasnim po život.

Prema novom izvještaju, MMF procenjuje se da je 48 zemalja, koje su najviše izložene nestašicama hrane, suočeno sa ukupnim povećanjem troškova uvoza za devet milijardi USD u ovoj i narednoj godini, zbog iznenadnog poskupljenja hrane i đubriva, prenosi Tanjug.

Time će se istrošiti rezerve mnogih osetljivih država i zemalja koje su zahvaćene sukobima, a koje se već suočavaju sa problemima platnog bilansa nakon pandemije koronavirusa i poskupljenja energeneta.

“Samo u ovoj godini procjenjujemo da je zemljama koje su najviše izložene potrebno sedam milijardi USD za pomoć najsiromašnijim domaćinstvima”, poručili su direktorica MMF-a Kristalina Georgijeva i drugi zvaničnici Fonda.

MMF je pozvao na brzo povećanje humanitarne pomoći kroz Svjetski program za hranu i ostale organizacije, kao i preko planiranih fiskalnih mjera u pogođenim zemljama, da bi se pomoglo siromašnima, ali je naglasio da prioritet za vlade treba da bude borba protiv inflacije.

MMF je pozvao i na ukidanje zabrana izvoza hrane i drugih protekcionističkih mjera.

Ukrajina je prije početka vojne operacije bila među prvih pet izvoznika žitarica, dok su Rusija i Ukrajina bile glavni izvoznici đubriva.

Obnavljanje isporuka iz crnomorskih luka, u okviru sporazuma sa Rusijom, samo je djelimično ublažilo nestašice.

01 October 2022 21:00 pm

