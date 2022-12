Radulović: Neprihvatljivo da Crna Gora dnevno uvozi više od milion EUR hrane

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora dnevno uvozi više od milion EUR hrane, što je neprihvatljivo za plodnu zemlju koja ima potencijal da hrani sama sebe, saopštio je član Predsjedništva Pokreta Evropa sad, Filip Radulović.

On je rekao da veliki uvoz stvara pritisak domaćim poljoprivrednicima i stočarima.

“Uvoz po evropskim tržišnim cijenama ‘ubija’ domaću proizvodnju, što dovodi do toga da Crna Gora ima najneproduktivnije zemljište u Evropi. Druge države, poput Slovenije, mnogo bolje štite domaće privrednike, jer ulažu više novca u poljoprivredu nego mi. Godišnje Slovenija za tu granu odvaja 400 miliona EUR, dok Crna Gora izdvaja svega 50 miliona”, naveo je Radulović u saopštenju.

Prema njegovim riječima, uvezena hrana je jeftinija, ali to ne znači da je bolja ili zdravija od hrane proizovdene na njivama u Crnoj Gori.

“Jedan od razloga što se naša poljoprivreda gasi su niske otkupne cijene domaćih proizvoda, od mlijeka pa do mesa, jer naša država štiti trgovačke lance umjesto domaće proizvođače. Zbog toga se strateški moraju mijenjati razvojne politike za jedan od najvećih potencijala razvoja Crne Gore”, poručio je Radulović.

Pokret Evropa sad, kako je naveo, vjeruje u razvoj poljoprivrede kao jednog od najbitnijih stubova razvoja sjevera.

“Kad dođemo na vlast otvorićemo regionalne otkupne centre i garantovati fer cijene za domaće meso, mliječne proizvode, jaja, voće i povrće. Ta hrana onda može ići bolnicama, studentskim domovima, školama i to ispod tržišne cijene koju sada plaćaju. Nećemo dozvoliti da velike kompanije, koje imaju monopol na tržištu, diktiraju otkupne cijene”, dodao je Radulović.

On je podsjetio da su nekada postojali otkupni centri i zadruge koji su garantovali otkup, ali, slučajno ili namjerno, posljednjih nekoliko decenija bili su opustošeni.

Efekti otvaranja otkupnih centara su višestruki.

“Domaći proizvođači će dobijati više novca, zaustaviće se iseljavanje sa sjevera, na trpezama će biti svježa i zdrava hrana za nas i našu djecu, a postaćemo nezavisni od velikih lanaca, tržišnih šokova Evrope i svijeta, jer kada uđemo u Evropsku uniju (EU) moraćemo još više biti konkuretni sa Evropom”, saopštio je Radulović.

On je ocijenio da razvoj Crne Gore podrazumijeva ravnomjeran regionalni razvo.

“Mi ćemo se truditi da sjever sa svojim potencijalima ponovo bude lokomotiva razvoja države, kao što je i bio prije nego što su ugašene fabrike, zatvorene štale i zarasla imanje”, zaključio je Radulović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS