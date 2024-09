Pomorstvo jedna od najvažnijih privrednih grana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pomorstvo je jedna od najvažnijih privrednih grana Crne Gore, poručio je resorni ministar Filip Radulović na svečanosti povodom upisa nove generacije studenata na Pomorskom fakultetu u Kotoru.

“Kao neko ko duboko vjeruje u važnost obrazovanja, izuzetno mi je drago što ste odabrali Pomorski fakultet u Kotoru. Ovaj fakultet ima dugu tradiciju i prestiž u obrazovanju pomoraca, a vaša odluka da zaplovite putem pomorstva nije samo izbor karijere, već i posvećenost budućnosti naše zemlje”, rekao je Radulović.

On je kazao da Crna Gora sa svojim geografskim položajem i bogatom pomorskom tradicijom ima sve preduslove da se razvije u vodeću silu na Jadranu poručujući da su upravo pomorci ti koji mogu pomoći da se taj potencijal ostvari.

“Pomorstvo je profesija koja vas može odvesti na najudaljenije tačke svijeta, ali uvijek imajte na umu da Crna Gora čeka na vaš povratak”, poručio je Radulović.

Dekanica Pomorskog fakulteta, Tatijana Dlabač, zahvalila je Raduloviću na podršci i prisustvu, te istakla značaj saradnje između Ministarstva pomorstva i institucija koje se bave obrazovanjem pomoraca.

“Sa brojem pomoraca koji premašuje jedan odsto ukupne populacije Crne Gore, naša država spada u red onih u kojima pomorstvo u velikoj mjeri doprinosi cjelokupnoj privredi. Pomorci su naši značajni ambasadori koji svijet upoznaju ne samo sa Crnom Gorom nego i njenim kulturološkim i društvenim sistemom”, kazala je Dlabač.

Ona smatra da je iz tog razloga neophodno da se obrazovanju i obukama pomoraca posveti posebna pažnja i da se kontinuirano radi na unapređenju i porastu kvaliteta cijelog obrazovnog procesa kako bi imali kompetentnog i kvalifikovanog pomorca.

Sa svečanog prijema brucoša u Kotoru je poručeno da pomorstvo predstavlja važan segment crnogorske privrede, te da pomorci iz Crne Gore doprinose ne samo ekonomiji, već i promociji naše kulture i tradicije na međunarodnom planu.

