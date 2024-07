Planira se sređivanje baze podataka o preduzećima po EU pravilima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada planira da sredi bazu podataka o svim firmama koje posluju u državi, jer je to potrebno da bi se crnogorski registar sa tim podacima povezao sa registrima u Evropskoj uniji (EU).

To je potrebno i kako bi se na jednom mjestu mogla završiti sva procedura za otvaranje firme, što u praksi sada nije tako, pa se radi dupli posao po istom osnovu, pišu Vijesti.

Baze podataka se moraju srediti i zbog toga što sada ima dosta firmi koje nijesu aktivne, pa podaci koji su potrebni privatnom i javnom sektoru i EU nijesu vjerodostojni. Zaključak je i da je potrebno uraditi ponovo preregistraciju svih preduzeća.

To je navedeno u Nacrtu fiskalne strategije od ove do kraja 2027. godine, koja se nalazi na javnoj raspravi. Nijesu navedeni rokovi u kojima će se registri objediniti.

Početni korak u ovome biće spajanje Centralnog registra poreskih obveznika i osiguranika (CROO) i registara koje vodi Monstat sa Centralnim registrom privrednih subjekata (CRPS) u Agenciju za registre koja bi dodjeljivala firmama matični broj (PIB). Sada se do PIB-a dolazi tako što ga daje CRPS i Monstat.

U dokumentu se navodi da baza podataka preduzeća u poslovnom registru treba da bude spremna da se ubuduće poveže sa poslovnim registrima država članica EU.

“Sređivanje baze CRPS, imajući u vidu trenutni status baze podataka i značajan broj u praksi neaktivnih preduzeća u CRPS-u, na osnovu uporednih iskustva zemalja iz okruženja, dolazi se do zaključka da bi bilo vrlo korisno odraditi preregistraciju svih privrednih subjekata i na taj način obezbijediti ažurnu bazu, koja je preduslov za sve vrste ozbiljnih analitika za potrebe privatnog i javnog sektora. Isti problem su imale zemlje iz okruženja Srbija, Sjeverna Makedonija, Slovenija”, piše u Nacrtu fiskalne strategije.

Objašnjeno je da je u slučaju crnogorskog registra neophodno pokrenuti proces usklađivanja svih privrednih subjekata na osnovu zakonom propisane procedure koja bi omogućila da u narednom periodu dobije registar čijim podacima će se vjerovati i koje će koristiti sve zainteresovane strane – privatni sektor, javni sektor, EU.

“Ovaj proces treba da omogući da u CRPS postoji podjela na aktivne i neaktivne/ažurne i neažurne privredne subjekte. Na taj način istovremeno će se postići usklađenost sa EU Direktivom, u ovom dijelu”, piše u Nacrtu fiskalne strategije.

Ministarstvo finansija je obrazovalo međuresorsku radnu grupu za pripremu Analize regulatornog okvira za razvrstavanje organizacija koje ne obavljaju privrednu djelatnost. U pripremi Analize učestvuju sva referentna ministarstva, resorne uprave, kao i predstavnici Vlade i Sekretarijat savjeta za konkurentnost u skladu sa svojim nadležnostima.

