Oko 56 odsto preduzeća uvelo bar jednu od inovativnih aktivnosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori je u periodu od 2018. do 2020. godine 56,2 odsto preduzeća uvelo bar jednu od inovativnih aktivnosti, pokazuju preliminarni podaci Monstata.

Monstat je objavio rezultate istraživanja o inovativnim aktivnostima preduzeća u periodu od 2018. do 2020. godine, koji obuhvataju inovacije proizvoda – robe ili usluge, inovacije u poslovnom procesu, kao i tekuće, prekinute i završene inovativne aktivnosti.

“U periodu od 2018. do 2020. godine 56,2 odsto preduzeća uvelo je bar jednu od navedenih inovativnih aktivnosti, dok je 43,8 odsto preduzeća izjavilo da nije imalo inovativnih aktivnosti”, navodi se u saopštenju.

Učešće preduzeća kod kojih su postojale inovativne aktivnosti, posmatrano prema klasi veličine, iznosilo je 56,3 odsto kod malih, 54,6 odsto kod srednjih i 72,7 odsto kod velikih preduzeća.

“Učešće preduzeća koja su imala inovativne aktivnosti u kategoriji proizvodnih preduzeća iznosilo je 52,8 odsto, a kod uslužnih 57,7 odsto”, navodi se u saopštenju.

Od ukupnog broja anketiranih preduzeća, 43,8 odsto je imalo inovaciju proizvoda – robe ili usluge.

Posmatrano prema veličini preduzeća, inovacija proizvoda je zabilježena kod 44,5 odsto malih preduzeća od njihovog ukupnog broja, 41,5 odsto srednjih preduzeća od njihovog ukupnog broja i 36,4 odsto velikih preduzeća od njihovog ukupnog broja.

Od ukupnog broja anketiranih preduzeća, 45,9 odsto je imalo inovacije u poslovnom procesu.

“Posmatrano prema veličini preduzeća, inovacije u poslovnom procesu su zabilježene kod 45,9 odsto malih preduzeća od njihovog ukupnog broja, 45,4 odsto srednjih od njihovog ukupnog broja i 54,5 odsto velikih preduzeća od njihovog ukupnog broja”, zaključuje se u saopštenju.

