Luka Bar dobro poslovala uprkos brojnim izazovima

Bar, (MINA-BUSINESS) – Luka Bar je, uprkos brojnim izazovima, dobro poslovala u prošloj godini, saopštili su njeni predstavnici i dodali da bi Vlada trebalo više da se uključi i pomogne tu kompaniju.

Izvršni direktor kompanije, Ilija Pješčić, je u intervjuu za Radio Bar i portal Bar info kazao da, kada je riječ o prošlogodišnjem poslovanju, raspolaže sa okvirnim sumama, jer upravljačko tijelo tek treba da usvoji finansijski izvještaj.

„Pretovar je bio iznad 1,8 miliona tona, prihod 15 miliona EUR, a profit koji je Luka Bar generisala, kada se odbiju svi troškovi i potraživanja oko 1,3 miliona, tako da smo veoma zadovoljni“, rekao je Pješčić.

Kompanija je prošle godine pretrpjela ogromnu štetu, u neuobičajenom olujnom nevremenu koje je zadesilo početkom jula.

„Da nam je neko rekao u julu da ćemo ovako završiti godinu bio bih više nego zadovoljan. Negativne posljedice nevremena smo maksimalno minimizirali i nijedna roba, niti komintent, nijesu zbog toga trpjeli. Sada čak u kompaniji na taj nemili događaj gledamo sa pozitivne strane, jer ćemo značajno moći da unaprijedimo kapacitete pretovara i skladišta na obali Volujice“, dodao je Pješčić.

On je saopštio da se za svega sedam minuta olujnog nevremena desio kolaps.

„Došlo je do obaranja tri pretovarna mosta za rasute terete, koji su na to mjesto postavljeni još 1977. godine, i jedne dizalice koja je služila za pretovar žitarica. Oni jesu bili vremešni, čak i kompanija koja ih je proizvela nije prisutna na tržištu već duže od dvije decenije. Popravljani su u okviru Luke, što znači da su ih zaposleni u kompaniji iz Službe tehnika i mehanizacija, s vremena na vrijeme servisirali, pa su bili u određenoj mjeri funkcionalni“, objasnio je Pješčić.

U kompaniji su, kako je rekao, razmišljali o tome da su zastarjeli i da bi trebalo da ih zamijeni neka savremenija oprema i tehnika, ali Luka Bar nije imala finansijskih sredstava da samostalno uđe u tu investiciju.

Pješčić je kazao da je Luka nastavila da radi i da se brzo konolidovala, ali da je tražila da se nabave još dvije mobilne dizalice.

“Luka je državna kompanija i država bi trebalo da pruži mnogo veću podršku. Razumijem da moramo poštovati zakonsku regulativu, u procesu smo pristupanja EU, ali ovo je kapital i značajna infrastruktura koja se mora čuvati. Sa ovakvom lukom mogle bi da se pohvale i mnogo veće i razvijenije države, ali za sada, nema pozitivnih impulsa sa te strane. Zato apelujem i ovom prilikom na Vladu da se mnogo više uključi i pomogne ovu važnu kompaniju“, dodao je Pješčić.

On je naveo da je Luka Bar u bivšoj Jugoslaviji bila treća najveća luka, a sada su izgubili tržišnu utakmicu sa lukom Ploče.

„Borimo se za četvrto mjesto, a plašim se da ćemo ga teško osvojiti, jer Vlada Albanije ulaže ogromna sredstva u luku Drač, koja će nam postati značajan konkurent, na svega 80 kilometara odavde“, kazao je Pješčić.

Na pitanje da li se odustalo od gradnje LNG terminala, Pješčić je odgovorio da se nije odustalo, ali da se Odbor direktora i menadžment u tome ne pitaju, jer je taj prostor vlasništvo države, a samo je dat Luci Bar na upravljanje.

„Odlukom Vlade može da se izuzme iz Luke Bar i da na upravljanje, na primjer, Elektroprivredi (EPCG), ili nekom partneru koji će na tom području napraviti LNG terminal i termoelektranu. Naravno da treba uraditi stručnu analizu i ona se radi. Nije se odustalo, ponavljam, jer mnoge zemlje u svijetu imaju po nekoliko LNG terminala, zašto i mi ne bi imali“, poručio je Pješčić.

U kompaniji je u periodu od 2018. do prošle godine zabilježen rast plata od 40 do 50 odsto, što, kako smatra Pješčić, nije malo.

„Rastao je i broj zaposlenih. Prosječna zarada u ovom trenutku je oko 960 EUR, što je solidno, ali imajući u vidu inflaciju, pokušaćemo sa našim sindikatima da nađemo neki bolji model za plate, ali sada bi bilo mnogo rizično izlagati kompaniju tom trošku“, naveo je Pješčić.

Na pitanje šta je prioritet u ovoj godini, Pješčić se osvrnuo na logistički pravac preko Crne Gore.

„Svjedočimo tome da na Balkanu egzistira mnogo roba koje su u tranzitu, a Luka Bar uzima veoma mali dio tog tereta. Razlog jeste željeznička mreža, zatim cijene, zbog kojih Luka Bar nije konkurentna drugima u okruženju, a njih diktiraju, između ostalog, brodari, ali nešto moramo da uradimo“, kazao je Pješčić.

On je apelovao na Vladu da zaštiti svoje kompanije, jer ako će robe da tranzitiraju preko Crne Gore željeznicom, treba ustanoviti nove cijene za tranzit, imajući u vidu da ćemo na taj način štititi svoju luku i svoj industrijski sistem.

„Očekujemo potpisivanje značajnog ugovora sa Elektroprivredom Srbije, radi se o pretovaru uglja za njihove potrebe u dugoročnom periodu. Pojačaćemo pretovar boksita, tu se pojavljuju neki novi koncesionari na njegovim kopovima. Nadam se da ćemo robe koje smo već radili u prethodne dvije godine, obrađivati i u ovoj godini, što će doprinjeti stabilnosti Luke Bar“, zaključio je Pješčić.

