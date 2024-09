Konstruktivnim razgovorom do optimalnog rješenja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa i Vlada će, u saradnji i kroz pregovore sa predstavnicima bivših zaposlenih Rudnika boksita Nikšić i stečajnim upravnikom, kako je saopšteno, nastaviti da traži optimalan model koji će omogućiti radnicima da riješe dugogodišnji problem.

Ministar rudarstva, nafte i gasa, Admir Šahmanović, sastao se danas sa predstavnicima bivših zaposlenih Rudnika boksita Nikšić, kako bi razgovarali o daljim aktivnostima koje je moguće preduzeti ka rješavanju dugogodišnjeg problema sa kojima se bivši radnici suočavaju.

“Situacija sa ostvarivanjem prava i potraživanjima bivših zaposlenih nije jednostavna, međutim resorno Ministarstvo i Vlada će u saradnji i kroz pregovore sa predstavnicima bivših zaposlenih i stečajnim upravnikom nastaviti da traži optimalan model koji će omogućiti radnicima da riješe dugogodišnji problem“, ocijenjeno je na današnjem sastanku Šahmanovića sa predstavnicima bivših zaposlenih.

Stečajni upravnik i predstavnici bivših zaposlenih su informisali Šahmanovića da na prvi javni poziv za prodaju imovine Rudnika boksita nije bilo zainteresovanih kupaca, kao i da je geometarski izvještaj pokazao da je u posjedu kompanije takođe i zemljište na teritoriji Opštine Cetinje što se može obuhvatiti drugim javnim pozivom za zainteresovane kupce imovine Rudnika boksita i što po mišljenju radnika može povećati atraktivnost samog poziva.

Predstavnik bivših radnika, Milorad Đurović, zahvalio se Šahmanoviću i njegovom timu na veoma korektnom i odgovornom pristupu naglašavajući da radnici očekuju konkretne korake od države, jer je prema njihovom mišljenju izvjesno da zainteresovanih kupaca nema, ali da žele da zajedno za Vladom i resornim ministrom nađu model izlaska iz ove situacije.

“Sljedeći korak koji je dogovoren je objavljivanje drugog javnog poziva za prodaju imovine Rudnika boksita. Na taj način iscrpili bi sve zakonske mogućnosti nakon čega bi mogli da idemo sa daljim razgovorom sa predstavnicima Vlade”, ocijenili su bivši zaposleni i stečajni upravnik Nenad Amidžić.

Šahmanović se zahvalio bivšim zaposlenima na strpljenju i konstruktivnim pregovorima, uz puno razumijevanje za njihovu nezavidnu situaciju.

Kako je Šahmanović poručio, nakon isteka roka za drugi poziv, nastaviće se razgovori sa predstavnicima radnika, uz učešće ostalih resora, koji mogu doprinijeti rješavanju problema.

