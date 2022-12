Indeksi porasli

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak cijene dionica porasle, jer su ulagače ohrabrili podaci o popuštanju inflacije u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), no na tržištu nije zavladala euforija, zato što se čeka odluka centralne banke o povećanju kamatnih stopa.

Dow Jones ojačao je 0,3 odsto na 34.108 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,73 odsto na 4.019 poena, a Nasdaq indeks 1,01 odsto na 11.256 bodova.

Ulagače je podstakao podatak da su potrošačke cijene u SAD-u u novembru porasle 7,1 odsto na godišnjem nivou, manje od očekivanih 7,3 odsto i manje od 7,7 odsto mjesec ranije, što pokazuje da inflacioni pritisci i dalje popuštaju.

Nakon što je objavljen taj podatak o najnižoj stopi inflacije u gotovo godinu, S&P 500 indeks skočio je čak 2,7 odsto, no do kraja trgovanja ti su dobici splasnuli, prenosi Hrportfolio.

Danas se očekuje odluka čelnika američke centralne banke, Federalne rezerve (Fed), o kamatnim stopama, koja će pokazati smatraju li u banci da je ovakvo popuštanje inflacije dovoljno da bi se usporio tempo povećanja kamata.

Nakon serije povećanja kamata od 0,75 procentnih poena, na tržištu se procjenjuje da će Fed podići kamate 0,5 procentnih poena.

No, i dalje će ostati otvorena pitanja do kojeg će nivoa Fed ukupno povećati kamate – na 4,75 odsto ili pet odsto, kao i koliko će se dugo zadržati na tim vrijednostima.

Trenutno se ključne kamate kreću u rasponu od 3,75 do četiri odsto, najvišoj vrijednosti od početka 2008. godine.

„Nakon podatka koji pokazuje da inflacija i dalje popušta, tržište se uzburkalo. No, potom su ulagači ponovno razmislili i zaključili da ne treba previše rizikovati, s obzirom na to da bi već danas čelnici Fed-a mogli zaliti tržište hladnom vodom”, rekao je direktor u firmi Albion Financial Group, Jason Ware.

Zbog agresivnog povećanja kamatnih stopa Fed-a u ovoj godini, kako bi se suzbio inflacija, Wall Street je na putu velikih godišnjih gubitaka.

S&P 500 indeks trenutno je u minusu oko 15 odsto u odnosu na početak godine i na putu je prvog godišnjeg pada od 2018. godine.

A ostane li S&P 500 na ovim vrijednostima do kraja godine, zabilježiće najveći godišnji pad od 2008. godine.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,76 odsto na 7.502 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 1,34 odsto na 14.497 poena, a pariski CAC 1,42 odsto na 6.744 boda.

