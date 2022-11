Indeksi pali

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene dionica pale su u ponedjeljak na Wall Streetu jer investitori strahuju da bi protesti protiv strogih ograničenja pandemije u Kini mogli usporiti rast druge po veličini svjetske ekonomije.

Dow Jones je skliznuo 1,45 odsto na 33.849 bodova, dok je S&P 500 pao 1,54 odsto na 3.963 poena, a Nasdaq indeks 1,58 odsto na 11.049 bodova.

Kao i druge velike berze u svijetu, Wall Street je bio pod pritiskom zbog protesta protiv strogih restriktivnih mjera za suzbijanje širenja covid-19 u nekoliko kineskih gradova, uključujući finansijski centar Šangaj, kao i dio glavnog grada Pekinga, prenosi Hrportfolio.

Talas nezadovoljstva podstakao je požar koji je izbio u zgradi u glavnom gradu regije Xinjiang, Urumqiju, u kojem je poginulo deset ljudi. Bijes javnosti izazvale su sumnje da stanari zgrade nijesu uspjeli pobjeći na vrijeme jer je zgrada bila djelimično u ‘zaključavanju’.

Na tržišta negativno utiču i vijesti o daljem povećanju broja zaraženih virusom covid-19 u Kini, što bi moglo dovesti do novih restriktivnih mjera, koje bi usporile ionako vrlo spor rast druge najveće svjetske ekonomije.

„Pitanje je da li će se kineske vlasti držati politike nulte tolerancije na covid-19 ili će zauzeti stav Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i drugih zemalja da ‘žive sa kovidom’. Mislimo da je kineska politika prema kovidu jedna od ključnih varijabli koje će uticati na cijene dionica i investitore narednoj godine”, rekao je strateg u U.S. Bank Wealth Management, Tom Hainlin.

Indeksi S&P i Nasdaq takođe su bili pod pritiskom zbog pada cijene dionica Apple-a od 2,6 odsto, što je rezultat nemira u kineskoj fabrici u kojoj se proizvodi većina iPhone-a. Naime, investitori strahuju da će praznična prodaja ovih Apple pametnih telefona propasti zbog zastoja proizvodnje.

Tako su berzanski indeksi u ponedjeljak izgubili gotovo sve dobitke od prošle sedmice, kada su investitori bili optimisti zahvaljujući naznakama da bi američka centralna banka mogla usporiti tempo rasta kamata.

Ove sedmice investitori će se fokusirati i na izjave čelnika banke, jer su i dalje otvorena pitanja kako će se inflacija kretati u narednim mjesecima i na koji nivo će banka povećati kamatne stope.

Cijene dionica su pale i na evropskim berzama. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,17 odsto na 7.474 boda, dok je frankfurtski DAX skliznuo 1,09 odsto na 14.383 poena, a pariski CAC 0,7 odsto na 6.665 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS