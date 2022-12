Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U okviru kampanje Budi odgovoran ove sedmice je evidentirano 25 prijava, na osnovu kojih nijesu izrečene novčane kazne.

Najveći broj pritužbi se, kao i u prethodnom periodu, odnosio na neizdavanje fiskalnih računa, ali je evidentirano i više prijava zbog konzumiranja duvanskih proizvoda u ugostiteljskim i javnim objektima.

Građani su se žalili da fiskalne račune ne izdaju prodavnica muzičkih instrumenata, poslastičarnica Dijana i Smart Med u Podgorici, kafe bar Tani i Gerila u Nikšiću, kao i prodavnica auto-dijelova Next auto u Beranama.

Evidentirano je više pritužbi na konzumiranje duvanskih proizvoda u ugostiteljskim objektima u Nikšiću, kao i u prostorijama Turističke organizacije Pljevlja.

Građani su se žalili i na parking servis, divlju deponiju, nemogućnost korišćenja elektronske autobuske karte u autobusu Gradskog saobraćaja Podgorica, prekovremeni rad u prodavnici Okov u Radanovićima, kao i naplatu PVC kesa sa logom firme u istoj prodavnici u Beranama, ali i nehigijenu i neprimjereno ponašanje zaposlene na beranskoj Eko pumpi.

Evidentirane su i pritužbe da se u kafe baru As u Danilovgradu maloljetnicima omogućava igranje igara na sreću, da u prodavnici Primato u Zelenici roba nije pravilno izvagana, da u E-Joy MNE ne prhvataju garanciju prilikom reklamacije proizvoda, kao i da zaposlenima na skoro svim Eko pumpama u Crnoj Gori prekovremeni rad nije plaćen.

Kampanju Budi odgovoran su krajem decembra 2013. godine pokrenuli Ministarstvo finansija i Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, sa ciljem da doprinese jačanju svijesti javnosti i većem uključivanju građana u borbi protiv sive ekonomije.

Projekat omogućava građanima da jednostavno i brzo ukažu na nepravilnosti, poput neizdavanja fiskalnih računa, rada na crno ili kršenja potrošačkih prava i pomognu nadležnim institucijama da se što uspješnije izbore sa sivom ekonomijom.

