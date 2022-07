EKIP naložio sniženje cijena elektronskih komunikacionih usluga

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) naložila je Crnogorskom Telekomu da od 1. avgusta snizi cijene određenih maloprodajnih i veleprodajnih usluga, a operatorima One, M:tel i Telemach da snize cijene terminacije nacionalnih poziva.

Agencija je sprovela reviziju troškovnih modela operatora po CCA/LRIC metodologiji, kao i pregled regulatornih finansijskih izvještaja (RFI) za 2020. godinu i donijela rješenja operatorima sa značajnom tržišnom snagom o usklađivanju jediničnih cijena regulisanih usluga sa rezultatima troškovnih modela za 2020. godinu.

„Na osnovu rješenja Agencije o usklađivanju jediničnih cijena regulisanih usluga sa rezultatima troškovnog modela za 2020. godinu, Crnogorski Telekom je u obavezi da od 1. avgusta snizi cijene telefonskih poziva u fiksnoj mreži“, navodi se u saopštenju.

Iz EKIP-a je saopšteno da je Crnogorski Telekom u obavezi da snizi cijenu međumjesnog poziva deset odsto, cijenu poziva ka drugim fiksnim mrežama u Crnoj Gori deset odsto, cijenu poziva ka mobilnim mrežama u Crnoj Gori 15 odsto, cijenu međunarodnih poziva prema fiksnim mrežama Evrope deset odsto, kao i cijene međunarodnih poziva prema fiksnim i mobilnim mrežama u svijetu deset odsto.

„Na osnovu rješenja Agencije o usklađivanju jediničnih cijena regulisanih usluga sa rezultatima troškovnog modela za 2020. godinu, Crnogorski Telekom je u obavezi da od 1. avgusta snizi cijenu bitstream pristupa za Flat 2, Flat 4 i Flat 5 pakete pet odsto, cijenu bitstream pristupa za Flat 8 i Flat 10 pakete deset odsto, kao i cijenu iznajmljenih linija 20 odsto“, rekli su iz EKIP-a.

Na osnovu rješenja Agencije o usklađivanju jediničnih cijena regulisanih usluga sa rezultatima troškovnog modela za 2020. godinu, Crnogorski Telekom, One, M:tel i Telemach su u obavezi da od 1. avgusta primijene niže cijene usluge nacionalne terminacije poziva u fiksnu mrežu 20 odsto.

„Na osnovu rješenja Agencije o usklađivanju jediničnih cijena regulisanih usluga sa rezultatima troškovnog modela za 2020. godinu, Crnogorski Telekom, One i M:tel su u obavezi da od 1. avgusta primijene niže cijene usluge terminacije poziva u mobilne mreže 16,13 odsto”, dodaje se u saopštenju.

Sa regulacijom cijena na relevantnim tržištima Agencija je počela 2013. godine, kada joj je zakonom data takva mogućnost. Koristeći rezultate iz troškovnih modela, Agencija je operatorima elektronskih komunikacija, koji imaju značajnu snagu na relevantnom tržištu, iz godine u godinu nalagala sniženje cijena maloprodajnih i veleprodajnih cijena elektronskih komunikacionih usluga.

„U periodu od 2013. do ove godine snižene su maloprodajne cijene lokalnih poziva 40 odsto, međumjesnih poziva 74 odsto, poziva ka mobilnim mrežama u Crnoj Gori 88 odsto, poziva ka drugim fiksnim mrežama u Crnoj Gori 60 odsto, međunarodnih poziva prema fiksnim i mobilnim mrežama u Srbiji osam odsto, međunarodnih poziva prema fiksnim mrežama regiona osam odsto, kao i međunarodnih poziva prema mobilnim mrežama regiona 15 odsto“, rekli su iz EKIP-a.

Snižene su i maloprodajne cijene međunarodnih poziva prema fiksnim mrežama Evrope 56 odsto, međunarodnih poziva prema mobilnim mrežama Evrope 54 odsto, međunarodnih poziva prema fiksnim i mobilnim mrežama u SAD-u i Kanadi 50 odsto, međunarodnih poziva prema fiksnim mrežama u svijetu 72 odsto, međunarodnih poziva prema mobilnim mrežama u svijetu 66 odsto, pristupa internetu od 32 odsto do 73 odsto u zavisnosti od paketa i tipa korisnika.

„U ovom periodu su, po nalozima Agencije, snižene i veleprodajne cijene nacionalne terminacije poziva u fiksnu mrežu za ukupno 67 odsto, nacionalne terminacije poziva u mobilne mreže za ukupno 76 odsto i bitstream usluge za ADSL pakete između 39 odsto i 88 odsto u zavisnosti od paketa i tipa korisnika“, navodi se u saopštenju.

Agencija je, u cilju zaštite konkurencije na tržištu, u periodu od 2013. do ove godine izvršila veliki uticaj na sniženje cijena elektronskih komunikacionih usluga operatora sa značajnom tržišnom snagom. Na taj način je značajno povećana ekonomska dostupnost elektronskih komunikacionih usluga za korisnike.

