Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Memorandum o razumijevanju, koji su danas potpisali predstavnici Elektroprivrede (EPCG) i fransuske kompanije Electricité de France (EDF), trebalo bi da postavi okvire za dugoročni dijalog u oblasti energetske tranzicije i niskougljenične tehnologije.

Svrha memoranduma je da se definiše i uspostavi okvir za dugoročni dijalog u oblasti energetske tranzicije, te u oblastima od zajedničkog interesa u kojima bi EDF mogao da učestvuje kao strateški partner i da doprinese kao projektant, industrijski investitor i operator u oblasti hidroenergije i, eventualno, u drugim međusobno dogovorenim oblastima.

EPCG i EDF namjeravaju da sarađuju na razvoju novih hidroelektrana (HE) u cilju obezbjeđivanja energetske sigurnosti Crne Gore, primenjujući najbolje međunarodne standarde u oblasti zaštite životne sredine i društvenih pitanja, tehnologijama i praksi.

Predsjednik Odbora direktora EPCG, Milutin Đukanović, kazao je da je hidroenergija jedan od velikih potencijala za razvoj Crne Gore, a energetika djelatnost koja može sigurno da bude lokomotiva razvoja države.

“Ovo potpisivanje danas znači da i zapadne renomirane kompanije pozitivno gledaju na ideje i EPCG i Ministarstva energetike i mislim da i osjećaju tu našu posvećenost. Mogu da obećam da ćemo zaista biti posvećeni da se realizuju ovi projekti o kojima danas razgovaramo”, rekao je Đukanović na ceremoniji potpisivanja u Vili Gorica.

Izvršni direktor EPCG, Ivan Bulatović, saopštio je da je zadovoljan što danas potpisuju memorandum o razumijevanju sa renomiranom francuskom kompanijom, u cilju realizacije zajedničkih projekata koje su brižljivo planirali i birali.

“Ovaj memorandum o razumijevanju potvrđuje i evropski put EPCG i našu evropsku perspektivu i opredijeljenost da uradimo sve kako bi sektor energetike doživio jednu pravu ekspanziju”, rekao je Bulatović.

Prema njegovim riječima, memorandum o razumijevanju predvidio je ulaganje u zelenu energiju, odnosno u obnovljive izvore energije.

On je zahvalio predstavnicima EDF-a koje su prepoznali partnera u EPCG.

Potpredsjednik EDF-a za Evropu i centralnu Aziju, Marc Girard, kazao je da su u junu, prilikom posjete premijer Milojka Spajića Francuskoj, razgovarali o tome kako bi EDF mogao doprinijeti razvoju energetike u Crnoj Gori.

“U međuvremenu su stručni timovi dvije kompanije radili na uspostavljanju dalje saradnje”, rekao je Girard.

EDF, kako je naveo, traži i prepoznaje perspektive za razvoj projekata u Evropi, podsjećajući da već realizuje niz prpojekata u Africi, Aziji i Evropi.

EPCG ima snažnu potrebu za stabilnim i pouzdanim snabdijevanjem električnom energijom, po mogućnosti utemeljenim na obnovljivim izvorima energije, gdje god je to moguće, kako bi se Crnoj Gori omogućilo da eksploatiše svoje potencijale i ostvari privredni rast.

U namjeri da realizuje navedene ciljeve, EPCG nastoji da ostvari partnerstvo sa pouzdanim subjektima.

EDF, zajedno sa svojim zavisnim društvima, predstavlja vodeću globalnu energetsku kompaniju, aktivnu u svim segmentima elektroenergetske industrije, od proizvodnje preko prenosa i distribucije do namjenske upotrebe energije i aktivno je uključena u dekarbonizaciju ekonomije.

EDF je takođe spremna da pruži svoje stručno znanje i iskustvo, pogotovo u oblasti proizvodnje električne energije sa niskim nivoom emisije ugljenika – sa akcentom na razvoj hidroenergije, a po potrebi i drugih tehnologija u cilju podrške energetskoj tranziciji Crne Gore.

EDF bi mogao da djeluje kao partner u projektovanju, suinvestitor i operator zajedno sa nacionalnim elektroenergetskim preduzećem EPCG, koristeći svoje stručno znanje u inženjeringu.

Ministar energetike, Saša Mujović, saopštio je da je izazova puno, protivnika još više, a neutemeljenih optužbi najviše. Međutim, kako je rekao, nema većeg zadovoljstva nego kada se na paušalne optužbe i ispraznu retoriku odgovori konkretnim rezultatima, koji imaju snažan potencijal da pozitivno utiču na generacije koje dolaze.

„Mnogi su sanjali mnogo, mnogi su željeli mnogo, ali mi smo ti koji radimo i koji ćemo da radimo. Neko je gurao pod tepih problem rudnika Brskovo, a mi smo ga riješili trajno. Neko je dopustio da 30 godina Opština Nikšić bude zakinuta za koncesionu naknadu, a mi smo ispravili tu nepravdu“, kazao je Mujović.

On je dodao da je „neko“ 40 godina obećavao toplifikaciju Pljevalja, a da ova Vlada realizuje taj proces.

„Neko je prije nas trebao da obavi izmještanje toka rijeke Ćehotine, a evo nas je zapalo da to radimo. Neko je 40 godina prespavao u izgradnji novih energetskih izvora i resursa, a evo mi u posljednje vrijeme potpisasmo osmi agregat hidroelektrane Perućica“, naveo je Mujović.

On je kazao da je na pragu početak građevinskih radova, odnosno vjetroelektrane Gvozd i male hidroelektrane Otilovići, da se rade solarne elektrane i da su na korak od početka gradnje velike elektrane.

„Dozvolite mi da glasno postavim pitanje – da li bi kompanija takvog renomea i rejtinga, kao što je EDF, došla u Crnu Goru da je ovdje poslovni ambijent neizvjesan, loš i da ova Vlada ne radi posao kako treba. Nažalost, istina je surova, a odgovor je vrlo jednostavan“, poručio je Mujović.

On je dodao da je zadovoljan potpisivanjem memoranduma o saradnji dvije kompanije, ali i da očekuje snažnu energetsku i ekspertizu sa aspekta zaštite životne sredine.

On je poručio da je siguran da znanje EDF-a, udruženo sa snagom EPCG, može rezultirati gradnjom tako velike hidroelektrane.

„Ukoliko bi došlo do strateškog partnerstva dvije kompanije, sve će biti javno, transparentno, svima dostupno i svaki građanin Crne Gore će moći da zna kakve benefite od takvog partnerstva može očekivati“, poručio je Mujović.

Premijer Milojko Spajić saopštio je da mu je veliko zadovoljstvo što se došlo do toga da se konkretno govori o projektima koji će biti implementirani, kao i o potencijalima Crne Gore.

On smatra da je tim EPCG za kratko vrijeme, od prvog sastanka sa EDF-om u Parizu, odradio lavovski posao.

„Čestitke na privlačenju jednog ovakvog renomiranog partnera, najveće energetske kompanije u svijetu, sa jasnom vizijom i sjajnim tehnologijama u praktično svim modusima proizvodnje električne energije, naročito hidropotencijala“, rekao je Spajić.

On smatra da je hidropotencijal u Crnoj Gori očigledan, kao i da su mnogi zainteresovani trenutno za partnerstvo.

„Mi smo, ipak, izabrali najbolje i želimo da radimo sa najboljima. Francuska kao država je strateški partner Crne Gore, ali iznad svega mislimo da je EDF jedna od najboljih svjetskih kompanija koja će svakako svojom ekspertizom i znanjem moći da pomogne Crnoj Gori da iskorači i iskoristi potencijale koje ima“, zaključio je Spajić.

Ambasadorka Francuske u Crnoj Gori, Anne-Marie Maskay, čestitala je timovima obje kompanije na uspostavljenoj saradnji.

“Međusobna korisna saradnja između Francuske i Crne Gore odnosi se na ptianje odbrane, zdravlja, infrastrukture i životne sredine. Radujem se budućem razvoju naše saradnje na svim poljima”, zaključila je Maskay.

Obim saradnje može biti proširen na druge oblasti koje su međusobno usaglašene između EPCG i EDF.

Takve oblasti mogu obuhvatati projektovanje različitih fotonaponskih postrojenja većih razmjera, u vezi sa HE projektima, izradu rješenja za skladištenje energije velikih razmjera kao što su baterije (BESS) i zeleni vodonik, koja mogu osigurati fleksibilnost mreže i integraciju obnovljivih izvora energije.

Takođe, mogle bi se realizovati i izrada zajedničkih projekata u oblasti prenosa i distribucije električne energije, kao što su unapređenje performansi, izgradnja kapaciteta i obuke, modernizacija postojeće infrastrukture ili izrada nove i pružanje podrške u realizaciji programa pametne mreže i pametnih brojila.

