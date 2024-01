Cijene nafte porasle prema 79 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u petak na međunarodnim tržištima prema 79 USD, zbog pojačanih napetosti na Bliskom istoku i rizika širenja oružanih sukoba.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila viša 1,34 USD nego na prethodnom zatvaranju trgovine i iznosila je 78,93 USD. U Njujorku se barelom trgovalo po 1,62 USD višoj cijeni, od 72,81 USD.

Trgovci su u prvoj sedmici u novoj godinis pažnjom pratili zbivanja na Bliskom istoku, koji balansira na rubu regionalnog rata, prenosi Hina.

Zbog izraelskih vojnih operacija u palestinskom Pojasu Gaze, jemenski Huti ometaju u Crvenom moru plovidbu brodova povezanih s Izraelom, a Sjedinjene Američke Države (SAD) su organizovale međunarodnu vojnu koaliciju, koja bi trebalo da štiti plovila.

Napetost je pojačalo i ubistvo zvaničnika palestinskog Hamasa u Libanu. U Iranu je pak u dvije eksplozije na komemoraciji godišnjice pogibije vojnog zvaničnika, Kasima Sulejmanija, ubijeno više od 80 ljudi, a Teheran je najavio odgovor.

Američki državni sekretar, Antony Blinken, sprema se da posjeti Bliski istok kako bi stišao napetosti, objavio je State Department.

“Oporavak cijena na kraju sedmice podsjeća na rizik koji sa sobom nose sve izraženije napetosti na Bliskom istoku”, napisao je u bilješci Tamas Varga iz PVM-a.

Danski brodar Maersk najavio je da do daljnjeg neće slati brodove kroz Crveno more, obavijestivši klijente o mogućim poremećajima u transportu.

Kočnica cijenama bila su u prethodnim danima i prigušena očekivanja da bi američka i Evropska centralna banka (ECB) mogle u narednim mjesecima da snize ključne kamatne stope, kako bi podržale ekonomski rast, što bi značilo i snažniju potražnju za naftom.

U petak su ulagači zaključili da su šanse za ublažavanje monetarne politike značajno smanjili ubrzavanje inflacije u eurozoni u decembru i poboljšanje na američkom tržištu rada.

​Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) objavila je da je u četvrtak barel korpe nafte njenih članica poskupio 1,93 USD, na 78,8 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS