Bez podrške za izmjene Zakona o elektronskim komunikacijama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupština danas, prilikom ponovnog odlučivanja, nije usvojila izmjene i dopune Zakona o elektronskim komunikacijama.

Prilikom glasanja, uzdržano je bilo 38 poslanika, dok su četiri bila protiv.

Taj zakon je, između ostalih, početkom januara predsjedik Crne Gore, Jakov Milatović, vratio parlamentu na ponovno odlučivanje.

Potpredsjednica Skupštine, Zdenka Popović, iz poslaničkog kluba Demokrata, je kao ovlašćeni predlagač tog akta kazala da njegovim nedonošenjem Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) ostaje bez upravljačkog tima.

Ovaj zakon je, kako je navela, trebalo da bude prelazno rješenje do donošenja Vladinog zakona o elektronskim komunikacijama.

“Mi smo se na Kolegijumu saglasili da stavimo zakon na glasanje. Naša želja nije, posebno ne mene kao predlagača, da se konfrotiram sa predstavnicima Evropske komisije (EK)”, navela je Popović.

U odluci o vraćanju parlamentu na ponovno odlučivanje izmjena i dopuna Zakona o elektronskim komunikacijama, Milatović je naveo da rješenja sadržana u usvojenom Zakonu, pored ostalog, podrazumijevaju drugačiji način nadzora i kontrole kada je u pitanju EKIP, gdje ključnu nadzornu ulogu, koju po važećem zakonodavstvu u odnosu na Agenciju vrši Skupština, a prema usvojenom rješenju vršiće Vlada.

On je dodao da je od izuzetne važnosti da procedura izmjene Zakona o elektronskim komunikacijama podrazumijeva postojanje pozitivnog mišljenja EK u odnosu na rješenja koja se predlažu, a tiču se, prije svega, nezavisnosti rada EKIP-a.

Milatović je napomenuo da je u proteklom periodu EK isticala da se pitanje nezavisnosti EKIP-a, kao regulatora, tretira kao jedno od najznačajnijih aspekata u kontekstu mjerila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja deset.

