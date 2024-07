Berze i dalje pod pritiskom tehnološkog sektora

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak S&P 500 i Nasdaq indeks pali, drugi dan zaredom, jer je tehnološki sektor i dalje pod pritiskom, dok je Dow Jones porastao, nakon solidnih ekonomskih pokazatelja.

Dow Jones indeks ojačao je 0,2 odsto na 39.935 bodova, dok je S&P 500 pao 0,51 odsto na 5.399 poena, a Nasdaq 0,93 odsto na 17.181 bod.

S&P 500 i Nasdaq i dalje su pod pritiskom, jer su ulagače u srijedu zabrinuli slabiji nego što se očekivalo poslovni rezultati tehnoloških divova Tesle i Alphabeta, prenosi Hina.

I dok se cijena Tesle blago oporavila od oštrog pada dan ranije, dionica Alphabeta pojeftinila je dodatnih tri odsto.

Cijene dionica tih, kao i ostalih tehnoloških divova iz grupe takozvanih Sedam veličanstvenih, posljednjih su mjeseci snažno rasle, zahvaljujući nadi ulagača da će ostvariti snažan rast prihoda i zarada.

Zbog toga svaki slabiji rezultat može izazvati oštar pad cijena tih dionica.

I dok su se cijene dionica Applea, Microsofta i Amazon.coma stabilizovale, cijene Meta Platformsa i Nvidie pale su dodatnih 1,7 odsto, odnosno 2,4 odsto.

S druge strane, podršku tržištu pružili su bolji nego što se očekivalo ekonomski pokazatelji. Objavljeno je da je američki bruto domaći proizvod (BDP) u drugom tromjesečju porastao 2,8 odsto na godišnjem nivou, dok su analitičari očekivali rast od dva odsto.

Taj podatak pokazuje da je najveća svjetska privreda vrlo otporna i da će vjerovatno izbjeći recesiju, uprkos povišenim kamatnim stopama.

I na većini evropskih berzi cijene dionica su pale. Doduše, londonski FTSE indeks ojačao je 0,4 odsto na 8.186 bodova, no frankfurtski DAX skliznuo je 0,48 odsto na 18.298 poena, a pariski CAC 1,15 odsto na 7.427 bodova.

