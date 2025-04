Budva domaćin EP u šahu za mlade

Podgorica, (MINA) – Budva će od 28. oktobra do 8. novembra biti domaćin Evropskog prvenstva za mlade u šahu, na kojem se očekuje učešće više od 900 nada evropskog šaha, saopšteno je iz Šahovskog saveza Crne Gore (ŠSCG).

Navodi se da organizacija tog prestižnog takmičenja predstavlja još jedan dokaz povjerenja Evropske šahovske uniije u organizacione kapacitete Šahovskog saveza.

“Ugovor kojim su određeni bliži detelji organizacije potpisali su predsjednici ŠSCG Jovan Milović i Evropske šahovske unije Zurab Azmajparašvili, tokom održavanja Borda Evropske šahovske unije (ECU). Popisivanju ugovora prisustvovao je i Veselin Drašković, počasni potpredsjednik ECU-a i potpredsjednik ŠSCG”, stoji u saopštenju.

Najavljeno je da će ŠSCG, kako bi podržao crnogorske mlade nade, obezbijediti besplatan smještaj za po pet najboljih u svakoj kategoriji sa junskog Prvenstva Crne Gore za mlade.

“ŠSCG će na taj način podržati nastup 60 naših igrača koji će imati priliku da odmjere snage sa vršnjacima iz Evrope”, stoji u saopštenju.

Potpisivanje ugovora za organizaciju Evropskog prvenstva za mlade predstavlja uvertiru pred ligaška takmičenja koja su na programu od 1. maja u Herceg Novom.

Najavljeno je učešće 450 prijavljenih takmičara, a u isto vrijeme biće odigrane Premijer, Prva, Druga, Ženska i Pionirska liga.

