Sjutra Prvenstvo Crne Gore za poletarce, pionire i nade

Podgorica, (MINA) – Prvenstvo Crne Gore u karateu za poletarce, pionire i nade biće održano sjutra u Kolašinu, a najavljeno je učešće 462 takmičara iz 40 klubova, objavljeno je na zvaničnom sajtu Karate saveza.

Navodi se da pravo nastupa na Prvenstvu imaju takmičari rođeni od 2012. do 2018. godine, pravilno registrovani u 2025. godini.

“Obaveza takmičara, odnosno klubova, je da obezbijede zaštitnu opremu, ljekarski pregled ne stariji od šest mjeseci, polisu osiguranja i kotizaciju”, piše u saopštenju Karate saveza.

Navodi se da svako godište predstavlja posebnu takmičarsku grupu.

“Takmičar u pojedinačnoj konkurenciji može nastupiti samo u svom godištu”, piše u saopštenju.

Takmičari će se nadmetati u katama i borbama pojedinačno, a ekipno samo u katama.

Takmičenje u Kolašinu počeće u devet sati i 30 minuta, a biće održano na četiri borilišta.

