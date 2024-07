ACG: Za sada uspješno realizujemo sve operacije na oba aerodroma

Podgorica, (MINA) – Aerodromi Crne Gore (ACG), uprkos ekstremno visokim temperaturama koje su zahvatile Crnu Goru, kao i najave da će toplotni udar potrajati, za sada uspješno realizuju sve operacije na aerodromima Podgorica i Tivat, saopšteno je iz ACG.

Oni su kazali da je očekivano da uslovi u kojima rade, stoga, nijesu idealni.

Navodi se da oba aerodrome imaju agregate za struju.

“Ipak, bez obzira na povremene nestašice struje, s čim su se već suočavali i građani Podgorice i građani Tivta, oba naša aerodroma imaju agregate zahvaljujući čemu suštinski nastavljamo nesmetan rad”, navodi se u saopštenju.

Iz ACG su rekli da su od 1. do 14. jula, na oba aerodroma opslužili oko 200 hiljada putnika – po 100 hiljada u Podgorici i Tivtu.

“ACG nastoje da putnicima i avio-kompanijama pruže što kvalitetniju uslugu, međutim, imajući u vidu ograničene prostorne kapacitete i eksterne uslove na koje ne možemo da utičemo, sve naše putnike ljubazno molimo za razumijevanje i strpljenje”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će zaposleni na aerodromima Podgorica i Tivat uložiti dodatne napore da se opsluživanje putnika i aviona odvija, shodno mogućnostima, na što efikasniji način.

