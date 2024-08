Pripremaju Nacrt zakona o stalnom sezoncu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Radna verzija Nacrta zakona o stalnom sezoncu biće predstavljena u oktobru, saopšteno je iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga.

Nakon toga će, kako je dogovoreno na sastanku u Ministarstvu, uslijediti konsultacije sa svim akterima radne grupe, predstavnicima privrede, socijalnih partnera, kao i zainteresovane javnosti.

Resorna ministarka, Naida Nišić, održala je sastanak sa svojim saradnicima i predstavnicima Njemačke agencije za međunarodnu saradnju (GIZ) i Privredne komore (PKCG), na temu Nacrta zakona o stalnom sezoncu.

“Donošenjem zakona o stalnom sezoncu urediće se pitanje stalnog sezonca kojim se želi unaprijediti institut sezonskog zapošljavanja, lakši pristup tržištu rada za vrijeme obavljanja sezonskih poslova, prava stalnog sezonca za period kada se ne obavlja sezonski posao i u krajnjem veća uključenost domaće radne snage za vrijeme sezone”, navodi se u saopštenju.

Takođe, kako su dodali, cilj je unapređenje poslovnog ambijenta za privredu, a u sklopu izraženog problema nedostatka radne snage, posebno u turizmu.

