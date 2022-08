Primijeniti preporuke za uštedu električne energije

Podgorica, (MINS-BUSINESS) – Ministar kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović, pozvao je građane i predstavnike privrede i javnih ustanova da primijene preporuke iz Vodiča za uštedu električne energije koji je pripremio stručni tim Ministarstva i time daju doprinos smanjenju potrošnje električne energije i energenata.

Iz Ministarstva je saopšteno da su procjene i najave da bi se region Zapadnog Balkana i cijela Evropa mogli naći u energetskoj krizi izazvanoj globalnim poremećajem na tržištu energenata, izazvale snažnu zabrinutost u pogledu pouzdanosti snabdijevanja energentima u toku predstojeće jeseni i zime.

Ibrahimović je, povodom preporuka i savjeta objavljenih u Vodiču za uštedu električne energije, kazao da je pred Crnom Gorom i zemljama regije i Evrope jedna od energetski najizazovnijih zima.

„Kako bismo se lakše nosili s onim što nas čeka, za pouzdano snabdijevanje električnom energijom, moramo raditi zajedno na mjerama štednje, kako bi negativne efektne sveli na najmanju moguću mjeru. U tom smislu, mnoge države donijele su niz mjera i preporuka u cilju smanjenja potrošnje energenata“, rekao je Ibrahimović.

Kao odgovor na moguću krizu, Ministarstvo je, u cilju utvrđivanja realnog stanja proizvodnje i distribucije električne energije, a imajući u vidu kompleksnost problema koji zahtijeva međuresornu saradnju u donošenju mjera za unapređenje i obezbjeđenje stabilnosti snabdijevanja električnom energijom i energentima u Crnoj Gori, iniciralo osnivanje Nacionalnog savjeta za analizu i praćenje sigurnosti snabdijevanja energijom i energentima, a koji je Vlada nedavno i osnovala.

„Vrlo brzo očekujem održavanje prve sjednice ovog interresornog Vladinog tijela, dok u susret toj sjednici analiziramo podatke i ažuriramo informacije neophodne za donošenje zaključaka i daljih smjernica. Inicirane su aktivnosti na prikupljanju i analizi polaznih parametara na osnovu kojih bi se donijele konkretne odluke i moram istaći da svi dosadašnji inputi ukazuju na potrebu da se započne sa ozbiljnim koracima ka uštedi energije“, naveo je Ibrahimović.

On je, bez obzira na informacije, zaključke i preporuke koje donese Savjet, pozvao građane i predstavnike privrede i javnih ustanova da daju doprinos smanjenju potrošnje električne energije i energenata primjenom preporuka iz Vodiča.

„Nesmirivanje geopolitičke situacije u kojoj se svi nalazimo pokazuje koliko je važno da pitanjima energetske efikasnosti i stvaranju novih kapaciteta obnovljivih izvora energije posvetimo dodatnu pažnju. To je jedan od prioriteta Ministarstva u ovom periodu i u tom pravcu ozbiljno ćemo se baviti pitanjem energetske efikasnosti i strateški razvijati i realizovati projekte kojima se povećava naša energetska nezavisnost“, kazao je Ibrahimović.

On je pozvao građane da daju doprinos energetskoj efikasnosti i da pažljivo prouče i primijene korisne i praktične preporuke iz pripremljenog Vodiča.

