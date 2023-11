Prihvaćeno jemstvo od 768 hiljada EUR u nekretninama za Jovanića

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Podgorički Viši sud prihvatio je jemstvo od 768 hiljada EUR u nekretninama, koje je ponuđeno za bivšeg predsjednika Privrednog suda, Blaža Jovanića, potvrđeno je Pobjedi iz Višeg suda.

“Ova odluka još nije pravosnažna, jer je tužilaštvo izjavilo žalbu”, saopšteno je Pobjedi iz Višeg suda.

Jovanić je ponudio jemstvo u iznosu od 768 hiljada u nepokretnostima njegove porodice, kako bi se sa slobode branio od optužbi Specijalnog tužilaštva da je u više navrata zloupotrijebio službeni položaj u osam stečajnih postupaka.

Jovanić je krajem prošle godine ponudio 442 hiljade EUR vrijednu imovinu na ime garancije da neće pobjeći ukoliko sud donese odluku da se pusti iz pritvora.

U januaru je za Jovanića član njegove šire porodice na ime garancije ponudio dodatnih 192 hiljade EUR vrijednu imovinu, ali kako Specijalno tužilaštvo nije dalo pozitivno mišljenje, Viši sud je odbio i to jemstvo.

U trećem navratu, krajem februara, porodica Jovanića je za njegovu slobodu ponudila dodatnih 134 hiljada EUR garancije u nekretninama.

Jovanić je uhapšen 9. maja prošle godine i od tada se nalazi u pritvoru.

On je 21. decembra prošle godine na ročištu za kontrolu optužnice zamolio vanraspravno krivično vijeće, kojim predsjedava sudija Boris Savić, da u što kraćem roku odluči o njegovom predlogu za jemstvo.

On je tada predočio da se u pritvoru nalazi već osam mjeseci, te da smatra da visina zaprijećene kazne ne može biti razlog za njegovo držanje u pritvoru.

Jovanić je ukazao da pored imovine koju predlaže kao garanciju, argumenti koje bi sud trebalo da uzme prilikom odlučivanja su i da je otac troje djece koje izdržava, da je zaposlen, da je bio predsjednik Privrednog suda, ali i prezumpcija nevinosti.

Optužnicom Specijalnog tužilaštva Jovanić se tereti da je uz pomoć 11 pripadnika kriminalne organizacije, među kojima su stečajni upravnici, procjenitelji i vlasnici firmi za obezbjeđenje u stečajnim postupcima, nezakonito oštetio osam kompanija za više stotina hiljada EUR.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS