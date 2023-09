Prihodi od poštanskih usluga porasli 6,2 odsto

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prihodi od pružanja poštanskih usluga porasli su prošle godine 6,2 odsto na 18,82 miliona EUR, saopšteno je iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP).

Iz EKIP-a su kazali da su poštanski operatori u toku prošle godine obavili 36,14 miliona poštanskih usluga, što je 2,3 odsto više nego 2021.

Oni su objasnili da su na tržištu poštanskih usluga u prošloj godini poslovala 24 registrovana poštanska operatora. Pored Pošte Crne Gore, koja ima obavezu pružanja univerzalne poštanske usluge na cijeloj teritoriji države i pravo da obavlja komercijalne poštanske usluge, ostala 23 operatora pružala su komercijalne poštanske usluge.

„Svi poštanski operatori su prošle godine ostvarili 36,14 miliona poštanskih usluga, što je 2,3 odsto više nego 2021. godine. Od ukupno ostvarenog broja poštanskih usluga svih operatora, u unutrašnjem poštanskom saobraćaju je ostvareno 97 odsto, a u međunarodnom tri odsto“, navodi se u saopštenju EKIP-a.

Prema podacima iz izvještaja Pošte Crne Gore, taj operator je prošle godine ostvario 2,2 odsto veći fizički obim poštanskih usluga u odnosu na 2021. godinu. Od ukupno ostvarenih poštanskih usluga, 43,2 odsto su univerzalne poštanske usluge, a 56,8 odsto komercijalne.

Iz EKIP-a su dodali da je prema podacima ostala 23 poštanska operatora, koji obavljaju samo komercijalne poštanske usluge, ukupan fizički obim pruženih usluga u prošloj godini bio 3,8 odsto veći u odnosu na 2021. godinu.

„Univerzalni poštanski operator Pošta Crne Gore i dalje ima dominantnu ulogu na tržištu poštanskih usluga i njeno učešće u ukupnom obimu ostvarenih poštanskih usluga u prošloj godini je 98,3 odsto, dok je učešće ostalih operatora 1,7 odsto. Međutim, kada su u pitanju određene vrste komercijalnih poštanskih usluga, taj odnos je drugačiji, posebno kada su u pitanju paketske i ekspres usluge“, rekli su iz EKIP-a.

Oni su kazali da na tržištima tih usluga Pošta Crne Gore nema dominantnu poziciju, jer značajno učešće imaju poštanski operatori Kingscliffe Distribution Montenegro – DHL, Montenomaks Control & Logisticsd, Express One Montenegro i Expres Courier -UPS.

„Pored rasta ukupnog obima pruženih poštanskih usluga, evidentan je i rast prihoda ostvarenih od pružanja tih usluga. Ukupni prihodi ostvareni pružanjem poštanskih usluga u prošloj godini su 6,2 odsto viši u odnosu na 2021. godinu“, rekli su iz EKIP-a.

Oni su naveli da je u ukupnim prihodima od poštanskih usluga Pošta Crne Gore učestvovala sa 83,4 odsto, a ostali poštanski operatori 16,6 odsto.

„Ukupni prihodi Pošte Crne Gore prošle godine su porasli 6,1 odsto u odnosu na 2021. godinu, dok je ukupan prihod ostalih poštanskih operatora uvećan 6,3 odsto“, kazali su iz EKIP-a.

Oni su objasnili da je EKIP od 2005. godine nadležan i za regulaciju poštanskog tržišta u Crnoj Gori, kada je Zakonom o poštanskim uslugama definisan kao nezavisno regulatorno tijelo i za oblast poštanskih usluga, što je, kako su kazali, značajno doprinijelo razvoju sektora poštanske djelatnosti u Crnoj Gori.

„Na taj način je obezbijeđen siguran i predvidljiv regulatorni okvir za razvoj poštanske djelatnosti, poslovanje poštanskih operatora i implementaciju novih tehnologija u pružanju poštanskih usluga“, saopštili su iz EKIP-a.

Oni su dodali da je jedna od redovnih aktivnosti EKIP-a praćenje razvoja tržišta poštanskih usluga i izrada periodičnih analiza poštanskog tržišta, u sklopu koje je pripremljena i analiza poslovanja poštanskih operatora u prošloj godini.

Analiza je pripremljena na osnovu podataka koje su dostavili poštanski operatori, a njen predmet je bio fizički obim poštanskih usluga i prihodi ostvareni od pružanja tih usluga.

