Prihodi od igara na sreću 33,81 milion

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ukupni prihodi od nagradnih i igara na sreću su na kraju prošle godine iznosili 33,81 milion EUR, što predstavlja rast od 51,27 odsto u poređenju sa 2023.

Iz Uprava za igre na sreću su kazali da su na taj način stoprocentno ostvareni ciljevi tog organa, Ministarstva finansija i Vlade na planu jačanja državnog budžeta.

Ukupni godišnji prihodi po osnovu priređivanja igara na sreću putem interneta i drugih telekomunikacionih sredstava iznosili su 12,58 miliona EUR.

„Zabilježen je i rast prihoda od kazinskih igara, 91,19 odsto, čiji je ukupan iznos bio 5,19 miliona EUR. Takođe, po osnovu kladioničkih igara prihodovano je 9,63 miliona, pa je i taj segment naplate veći 7,08 odsto u odnosu na 2023“, navodi se u saopštenju.

U navedenom periodu ostvaren je i rast prihoda od priređivanja igara na sreću u automat klubovima od 26,44 odsto, čime je u prošloj godini dostignut iznos od 6,32 miliona EUR.

Iz Uprave su podsjetili da su 1. novembra prošle godine uspostavili jedinstveni informacioni sistem, čijom primjenom je unaprijeđen proces nadzora priređivača igara na sreću i postavljeni temelji za održiv rast i povećanje budžetskih prihoda.

„Implementacija novog informacionog sistema sprovedena u drugoj polovini godine, kao i značajno povećanje prihoda od igara na sreću, predstavljaju jasne pokazatelje uspješnog rada Uprave u prošloj godini“, dodaje se u saopštenju.

Uprava će, kako su najavili njeni predstavnici, nastaviti da snaži saradnju sa nadležnim institucijama u oblasti sprečavanja pranja novca, što će doprinijeti daljem unapređenju kontrolnih mehanizama i efikasnijem praćenju tokova novca.

