Prihodi od igara na sreću 24,24 miliona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ukupni prihodi od nagradnih i igara na sreću, zaključno sa 30. septembrom, iznosili su 24,24 miliona EUR, što predstavlja rast od 81,72 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Iz Uprave za igre na sreću su saopštili da taj rezultat potvrđuje kontinuirani uspjeh i stabilno funkcionisanje sistema prihodovanja sredstava od te oblasti.

Izmjenama Zakona o igrama na sreću, od 1. januara ove godine počela je primjena oporezivanja varijabilnog dijela koncesione naknade za priređivanje igara na sreću putem interneta i drugih telekomunikacionih sredstava, čime ukupni prihodi, samo u tom segmentu, zaključno sa septembrom iznose 8,63 miliona EUR.

„U istom periodu zabilježen je i rast prihoda od kazinskih igara 107,88 odsto, čiji je iznos 3,87 miliona EUR. Takođe, po osnovu kladioničkih igara prihodovano je 7,12 miliona EUR, čime je i taj segment naplate uvećan 5,91 odsto“, precizirali su iz Uprave.

Iz Uprave su kazali da je, prema navedenim podacima, zadržan kontinuitet rasta prihoda po osnovu naplate zakonom propisanih obaveza priređivača prema državi, što je potvrda postojanja održivih funkcionalnih mehanizama Vlade koji rezultiraju značajnim unapređenjem prihodne strane državnog budžeta.

„Pored navedenog, Uprava za igre na sreću preduzima odlučne korake na suzbijanju maloljetničkog klađenja, kroz strogu kontrolu primjene zakona, blisku saradnju sa relevantnim institucijama, kao i intenzivne preventivne kampanje koje se planiraju za naredni period, a sve u cilju snaženja institucionalnih mehanizama zaštite mladih“, navodi se u saopštenju.

Takođe, u planu je i potpisivanje memoranduma o saradnji sa više značajnih institucija kojima će, pored unapređenja efikasnosti izvršavanja obaveza i zadataka iz domena Uprave, biti predviđena i bliža saradnja institucija na edukaciji mladih i promociji svih aktivnosti koje su od značaja za njihov kvalitetan razvoj.

“Uprava ostaje čvrsto posvećena ostvarivanju svojih definisanih ciljeva, kroz kontinuiranu saradnju sa svim relevantnim akterima, kako bi osigurala odgovorno poslovanje i zaštitila najosjetljivije društvene grupe u oblasti priređivanja igara na sreću”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS