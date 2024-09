Prihodi od igara na sreću 20,89 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ukupni prihodi od igara na sreću i nagradnih igara, do kraja avgusta, iznosili su 20,89 miliona EUR, što je 82,46 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period, saopšteno je iz Uprave za igre na sreću.

Iz Uprave je saopšteno da je izmjenama Zakona o igrama na sreću od početka godine počela primjena oporezivanja varijabilnog dijela koncesione naknade za priređivanje igara na sreću putem interneta i drugih telekomunikacionih sredstava, po kom osnovu je dodatno naplaćeno 5,72 miliona EUR, pa shodno tome ukupni prihodi u ovom segmentu iznose 7,45 miliona EUR, zaključno sa avgustom.

U istom periodu zabilježen je i rast prihoda od kazinskih igara 122,04 odsto, čiji je iznos 3,13 miliona EUR. Takođe, po osnovu kladioničkih igara prihodovano je 6,32 miliona EUR, čime je i taj segment naplate uvećan 6,13 odsto.

Navedeni podaci ukazuju da je naplata zakonom propisanih obaveza priređivača prema državi na visokom nivou sa trendom daljeg rasta, što je u skladu sa jasnim stavom Vlade da ubiranje prihoda od igara na sreću bude značajnije regulisano u korist budžeta Crne Gore.

Prema evidenciji Uprave trenutni broj registrovanih priređivača je 38.

Uprava za igre na sreću, pored svojih redovnih obaveza, planira da u narednom periodu usmjeri svoje aktivnosti na kampanje koje će imati za cilj informisanje javnosti o rizicima stvaranja zavisnosti od kockanja sa posebnim akcentom na maloljetničko kockanje.

“Rad na suzbijanju ovog izuzetno važnog problema zahtijeva sveobuhvatno angažovanje vladinih institucija, nevladinog sektora, roditelja, kao i samih priređivača igara na sreću”, smatraju u Upravi.

Zajedničko djelovanje svih relevantnih aktera u društvu, kako su rekli, smatraju neophodnim, a sve u cilju pomoći i edukacije mladih ljudi, naročito maloljetnika, kako bi im se predočile sve opasnosti stvaranja zavisnosti od kockanja.

“U tom smislu potrebno je usredsrediti se na afirmaciju onih hobija i aktivnosti kojima se promovišu zdravi stilovi života. Takođe, naglašavamo potrebu da i priređivači igara na sreću rade na promociji odgovornog kockanja kroz jasne poruke upućene mladima, kao i korišćenje mehanizama pomoći svima koji potencijalno imaju problem sa kockanjem”, navodi se u saopštenju.

Uprava za igre na sreću će u tom smjeru dati puni doprinos ostvarenju pozitivnog uticaja na mlade naraštaje.

