Prihodi NPCG premašili dva miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prihodi Nacionalnih parkova (NPCG) prvi put u istoriji premašili su dva miliona EUR, sa 80 hiljada posjetilaca više nego rekordne 2019. i čak 140 hiljada više nego prošle godine, saopštio je premijer Dritan Abazović.

“NPCG zaključno sa 20. avgustom ostvarili su prihod od 2,04 miliona EUR, što je apsolutni rekord u istoriji ovog preduzeća. Rezultat je u prihodima neuporediv u odnosu na prethodne godine, veći je skoro 950 hiljada EUR u odnosu na 2019. godinu, kada je iznosio 1,1 milion EUR i za preko milion u odnosu na prošlu godinu, kada je u istom periodu zabilježen prihod od 949 hiljada EUR”, napisao je Abazović na svom profilu na Facebook-u.

Kada je riječ o posjetama, ove godine sve naše nacionalne parkove posjetilo je 459,5 hiljada posjetilaca, što je u poređenju sa rekordnom 2019. više za blizu 80 hiljada, a u odnosu na prošlu zabilježeno je čak 140 hiljada više prodatih ulaznica.

“Kakva pobjeda zelene Crne Gore. Čestitam menadžmentu NPCG na čelu sa Vladimirom Martinovićem, kao i svim promoterima prirodnih ljepota naše države koji su dali nemjerljiv doprinos u ostvarivanju ovakvog rezultata”, rekao je Abazović.

On je poželio svim turistima ugodan boravak u našoj zemlji.

“Nastavljamo sa kampanjom Montenegro365 i brendiramo Crnu Goru kao zelenu destinaciju. Kako je i rečeno – obaranje ukupnog rekorda turističke privrede nikad nije bilo bliže! Na pravom smo putu”, poručio je Abazović.

