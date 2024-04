Prihod države kroz novi cjenovnik za zakup plaža 14 miliona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Država će kroz novi cjenovnik za zakup crnogorskih plaža prihodovati 14 miliona EUR, dok su raniji prihodi bili oko sedam miliona EUR, saopštio je ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Janko Odović.

On je tokom radnog doručka sa novinarima, koji je organizovan u prostorijama tog resora, kazao da se primjena novog cjenovnika očekuje od oktobra.

Odović je naveo da se cijene zakupa plaža za hotele neće mijenjati, dok će ostale pretrpjeti izmjene zavisno od prošlogodišnje dobiti i eksluziviteta lokacije, prenose Vijesti.

On je objasnio da će postojati tri kategorije plaža, sa različitim cijenama.

Odović je kazao da su promjene u ovom sektoru neophodne, te da je jedna od plaža blizu Budve prošle godine prihodovala 1,2 miliona, dok je na Velikoj plaži u Ulcinju bilo onih sa prihodima od 600 hiljada EUR.

On je kazao da će razmatrati i inicijativu Privredne komore (PKCG) o produženju zakupa plaža na period od deset godina.

