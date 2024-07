Premijera emisije o našoj zemlji na ARTE TV

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijerna emisija o crnogorskoj obali Jadran – Između Kotora i Karaburuna prikazana je 19. jula na internacionalnoj televiziji ARTE TV, kao rezultat studijske posjete koju je podržala Nacionalna turistička organizacija (NTO).

Milionski auditorijum u Njemačkoj i širom Evrope je imao priliku da se upozna sa prirodnim i kulturnim bogatstvima crnogorskog primorja, uključujući Bokokotorski zaliv, prostrane pejzaže Ulcinja i zaštićena područja poput solane i laguna koje su stanište za mnoge vrste ptica.

Dio emisije bio je posvećen zaštiti morskih sisara u Bokokotorskom zalivu gdje su predstavnici NVO DMAD govorili o morskom ekosistemu i bogotom podmorju.

“U Tivtu i Kotoru ogromni planinski lanci nižu se uz obale, gdje se Jadran duboko uvukao u krševitu stijenu, stvarajući jedan od najimpresivnijih zaliva na svojoj obali: Bokokotorski. Ova spektakularna kombinacija planina i mora čini Bokokotorski zaliv jednim od najljepših i najfotogeničnijih mjesta na cijelom Jadranu”, navodi se u emisiji.

Pored dramatičnih pejzaža Bokokotorskog zaliva, u emisiji se ističe i Ulcinj kao mjesto koje čini crnogorsku obalu jedinstvenom.

“Oko Ulcinja, najjužnijeg grada u Crnoj Gori, obala je ravna sa najdužom pješčanom plažom i jednom od najvećih solana na Mediteranu. Na ovom mjestu se nalaze brojne ptice, čak više od 250 različitih vrsta. Prostrane lagune u okolini pružaju idealne uslove za razmnožavanje kudravih pelikana i flamingosa”, navodi se u emisiji.

Predstavnici ARTE TV, na čelu sa producentkinjom Mirjanom Momirović, su u periodu od 7. do 17. juna prošle godine snimali destinacijsku reportažu o primorju Crne Gore. Tom prilikom Momirović je poručila da joj je bila želja kamerom zabilježiti što više prirodnih ljepota duž obale, kojima je, kako ona ističe, Crna Gora više nego bogata.

“Ovo je moj treći film koji snimam na crnogorskom primorju i svaki put ostajem bez daha pred slikom tih visokih planina koje se tako reći izdižu iz samog mora”, kazala je Momirović.

Reportaža ima destinacijski karakter i bavi se promocijom crnogorskog primorja kroz interesantne priče protagonista, ljudi koji žive na tom području i bave se tradicionalnim poslovima.

Procjenjuje se da će oko deset miliona gledalaca ispratiti emisiju širom Evrope u repriznim prikazivanjima, te se očekuje da će ova objava doprinijeti unaprijeđenju imidža Crne Gore kao atraktivne turističke destinacije.

