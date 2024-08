Preko 20 firmi odustalo od protesta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Preko 20 drvoprerađivačkih firmi odustalo je od protesta zbog načina na koji je sproveden javni poziv za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju.

Iz Uprave za gazdovanje šumama i lovištima saopštili su da su ih predstavnici preko 20 drvoprerađivačkih firmi obavjestili da će odustati od protesta, jer su uvidjeli da javnim pozivom nije bilo diskriminisanih i privilegovanih.

„Nakon dobijanja odluka u postupku po javnom pozivu, oni su uvidjeli da je veliki broj njih, odnosno preko 40 firmi, dobilo pozitivne odluke. Oni su uvidjeli i da poziv nije bio za samo pet firmi, kako je proteklih dana nastojalo da se manipuliše javnošću, već da je 40 firmi dobilo sirovinu u odjeljenjima u kojima su konkurisali“, kazali predstavnici Uprave.

Oni su se zahvalili drvoprerađivačima jer su uvidjeli propust i priznali da je poziv bio jedan od najtransparentnijih i najpravičnijih.

Predstavnici 30-ak drviprerađivačkih preduzeća iz više gradova sa sjevera blokirali su u srijedu magistralni put Berane–Rožaje, u mjestu Kalače, protestujući zbog načina na koji je sproveden javni poziv za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju.

