Pregovaraju da bi izbjegli arbitražu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kuvajtski investitori koji su trebali da izgrade turistički kompleks Montrose na hercegnovskom dijelu poluostrva Luštica, iskazali su spremnost za pregovore sa Vladom, kako bi se pronašlo prihvatljivo rješenje u vezi sa tim projektom, saopšteno je Vijestima iz Ministarstva finansija.

Iza ovog projekta stoji konzorcijum Northstar i Eques Capital Limited, dok je direktni vlasnik investicije kuvajtska vladajuća familija.

Investitor je Vladu u septembru prošle godine obavijestio da se povlače iz ovog projekta za koji je potpisan ugovor 2009. godine i najavljena je međunarodna arbitraža. Nakon toga je Vlada formirala operativni tim za pregovore sa investitorom koji čine ministarstava finansija, kulture i ekonomskog razvoja, Zaštitnik imovinsko-pravnih odnosa, Agencija za investicije, opštine Tivat i Herceg Novi i Uprava za zaštitu kulturnih dobara.

Iz Ministarstva finansija je saopšteno da su se predstavnici Vlade sa predstavnicima nadležnih institucija u nekoliko navrata sastali sa predstavnicima investitora, a sve u cilju postizanja saglasja za nastavak realizacije investicije.

“Imajući u vidu da su predstavnici investitora iskazali otvorenost da pregovaraju u cilju iznalaženja prihvatljivog rješenja u konkretnom slučaju, Ministarstvo finansija uputilo je zahtjeve nadležnim organima za dostavljanje izjašnjenja o eventualnim propustima države sa jedne i investitora sa druge strane, a sve u cilju pripreme pregovaračke pozicije Vlade, u budućem periodu, nakon čega će se stvoriti uslovi da se održi i sastanak sa predstavnicima investitora i iznese argumentacija obje strane”, rekli su iz Ministarstva kojim rukovodi ministar Aleksandar Damjanović.

Dakle, kako su naveli, uprkos višegodišnjim problemima koje je ovo Ministarstvo naslijedilo, ulažu napore da dođe do dogovora i da se ovaj ozbiljan projekat realizuje, ali su u tom resoru istovremeno spremni i na negativan scenario mogućeg spora investitora sa državom.

Vlada je u septembru 2009. godine sa investitorom kojeg čine konzorcijum Northstar i Equest Capital Limited Jersey potpisala ugovor o dugoročnom zakupu oko pola miliona kvadrata državnog zemljišta sa obavezom izgradnje, razvoja i upravljanja ekskluzivnim turističkim kompleksom Montrose.

Taj ugovor je postao pravosnažan u avgustu 2013. godine, kada je potpisan protokol o njegovoj pravosnažnosti. Ugovor je aneksiran po drugi put u februaru 2018. godine, za koji je konzorcijum dostavio obavještenje o raskidu.

Iz Opštine Herceg Novi, na čijem dijelu poluostrva treba da se gradi ovaj kompleks, Vijestima su kazali da su da su ispunili sve obaveze koje su preuzeli ugovorom iz 2018. godine sa Ministarstvom finansija, a koje se tiču obezbjeđivanja elektro, vodovodne i saobraćajne infrastrukture.

Iz ove lokalne uprave su pojasnili da su se u projekat uključili 2018. godine kada je sa Ministarstvom finansija potpisan protokol, a nakon njega i aneks o saradnji, kako bi se obezbijedila neophodna infrastruktura do lokacije gdje će se graditi kompleks.

