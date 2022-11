Predvidjeli izmirenje duga od četiri miliona USD Libiji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je usvojila predlog osnove za pregovore i zaključivanje sporazuma sa Libijom o regulisanju crnogorskog duga prema toj zemlji, a zakonom o budžetu za ovu godinu Ministarstvo finansija planiralo je da bude izmiren.

Dug iznosi oko četiri miliona USD, a nastao je na osnovu kredita koji su uzimani od Libije u vremenu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ). U pitanju su dva kredita, jedan iz 1975. godine a drugi iz 1981. godine.

Kako se navodi, Crna Gora oduvijek je imala prijateljske odnose sa Libijom, prenosi portal RTCG.

“U prethodnom periodu zabilježeni su značajni kontakti najviših državnih zvaničnika. Nedavno su se, u Vašingtonu, 12. oktobra, sastali ministar finansija Aleksandar Damjanović i ministar finansija u Vladi nacionalnog jedinstva Libije Kalid Al Mabrouk. Ministri su razgovarali o mogućnostima za unapređenje ekonomske saradnje između dvije prijateljske zemlje, naročito u oblastima poljoprivrede i energetike. Tom prilikom postignut je i konačan dogovor o regulisanju decenijskog duga koji Crna Gora ima prema Libiji, a koji će biti izmiren u najkraće mogućem roku”, piše u dokumentu Vlade.

Kako se navodi, dug Crne Gore prema Libiji datira iz vremena SFRJ. Nastao je po osnovu kredita u iznosu od 150 miliona USD, koji je država Libija odobrila SFRJ za uvoz libijske nafte. Sporazum o kreditu zaključen je između između Centralne banke Libije i Narodne banke Jugoslavije 1. jula 1981. godine, za koji je garanciju izdala Vlada SFRJ. Kredit je i cjelini iskorišćen za uvoz nafte.

Tu je i kredit u iznosu od 70 miliona USD koji je zaključen početkom avgusta 1975. godine za potrebe Jugoslovenskog naftovoda, za koji je takođe Narodna banka Jugoslavije izdala garancije.

Iz Vlade napominju da je u skladu sa odredbama Sporazuma o razgraničenju finansijskih prava i obaveza između Srbije i Crne Gore, potpisanog 10. juna 2006. godine utvrđen ključ za raspodjelu nealociranih finansijskih prava i obaveza u srazmjeri 94,12 odsto Srbija i 5,88 odsto Crna Gora.

“Ukupan iznos duga Crne Gore prema libijskoj strani, nakon umanjenja 75 odsto kamate, iznosi oko četiri miliona USD i bio bi plaćen jednokratno, najkasnije 60 dana nakom stupanja na snagu sporazuma. Zakonom o budžetu za ovu godinu Ministarstvo finansija planiralo je otplatu duga prema Libiji”, navedeno je u dokumentu Vlade.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS