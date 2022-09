Predstavnici NTO na konferenciji o održivom i kulturnom turizmu u Granadi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Nacionalne turističke organizacije (NTO) prisustvovali su završnoj konferenciji projekta Best Med pod nazivom Unapređenje upravljanja turizmom na Mediteranu, koja je prošle sedmice održana u Granadi.

Konferenciju organizovali partneri na projektu Best Med i DestiMed Plus, Andaluzijski javni fond, Regionalno ministarstvo turizma kulture i sporta Andaluzije i Intermediteranska komisija konferencije perifernih pomorskih regiona.

“Završni događaj projekta imao je za cilj predstavljanje alata i razvijenih rješenja za bolje kulturno i turističko planiranje na Mediteranu”, saopšteno je iz NTO-a.

Tokom konferencije mapirani su glavni izazovi održivog razvoja turizma i istaknut je značaj zajedničkih strateških politika država Mediterana u cilju unapređenja kluturnog i održivog turizma na ovom području.

Jedan od rezultata projekta, koji je predstavljen na završnoj konferenciji, jeste i Granada povelja koju su potpisali svi partneri.

“Potpisivanjem se partneri na projektu obavezuju da će slijediti one principe i preporuke koje su prepoznate kao važne tokom trajanja projekta Best Med. U povelji se navode i alatke koje su razvijene kroz projekat, kao što je Best Med otvorena platforma, Model staze i Mreža mediteranskih turističkih observatorijuma, a sve u cilju boljeg i sinhronizovanog djelovanja u pravcu unapređenja održivog razvoja na Mediteranu”, navodi se u saopštenju.

Tokom konferencije identifikovani su glavni izazovi razvoja održivog turizma, među kojima su klimatske promjene, prekomjerni turizam, sezonalnost, prevelika zavisnost lokalne i regionalne privrede od turizma, posljedice pandemije koronavirusa, te istaknuta potreba za drugačijim pristupom i diversifikacijom modela upravljanja turizmom.

Govornici na konferenciji su podsjetili na značaj kulturnih staza, dok je sa međunarodnih instanci istaknuta potreba za implementacijom modela upravljanja koji promoviše održivi i otporni turistički ekosistem na čitavom Mediteranu.

Događaj okupio je sve partnere na projektu Best Med, među kojima su predstavnici vodećih institucija u oblasti turizma mediteranskih država i prestižni univerziteti. Pored partnera na projektu, završnoj konferenciji su prisustvovali i predstavnici Evropske komisije, Evropskog parlamenta, Savjeta Evrope, Svjetske turističke organizacije, kao i razni eksperti iz oblasti održivog i kulturnog turizma.

Konferencijom je obilježen kraj projekta Best Med koji NTO sprovodi već duže od dvije godine, a čiji je cilj unapređenje održivog razvoja turizma kroz umrežavanje mediteranskih država. Pored Crne Gore, partneri na projektu su Španija, Portugal, Francuska, Grčka, Hrvatska i Slovenija.

