Predstavljanje mjera agrobudžeta za ovu godinu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pozvalo je zainteresovane proizvođače da im se pridruže na prezentacijama ovogodišnjeg agrobudžeta, koje će se održati u Nikšiću, Plužinama, Danilovgradu, Podgorici, Zeti, Tuzima i Herceg Novom.

Iz Ministarstva su najavili da će se prezentacija mjera u Plužinama održati u petak u 12 sati i 30 minuta u Sali Opštine.

U ponedjeljak će se održati prezentacije u Danilovgradu u devet sati u Velikoj sali Opštine, Nikšiću u devet sati u IPC Tehnopolis, kao i Podgorici u 13 sati u Staroj zgradi Vlade.

„U Zeti će se prezetnacija takođe održati u ponedjeljak u 13 sati u Velikoj sali KIC-a Zeta“, dodaje se u saopštenju.

Prezentacije će se u utorak održati u Tuzima u deset sati u Skupštinskoj sali Opštine, kao i u Herceg Novom u istom vremenskom intervalu u Velikoj sali Opštine.

„Pridružite nam se i budite dio razvoja naše poljoprivrede“, poručili su iz Ministarstva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS