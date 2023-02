Predstavili vizuelni identitet Vladine politike

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je predstavila vizuelni identitet svoje politike posvećene razvoju, zapošljavanju i boljem kvalitetu života za sve pod nazivom Na pravom putu.

Iz Kabineta premijera Dritana Abazovića saopšteno je da je 43. Vlada, da bi Crna Gora bila na pravom putu, u prethodnoj godini, koju je karakterisao izuzetno izazovan ekonomski ambijent u Evropi kroz tri važne linije djelovanja nastojala da očuva i/ili unaprijedi standard građana.

„Radilo se o smanjenju akciza za gorivo čime su građani i privreda su plaćali najjeftinije gorivo u regionu, zatim o obezbjeđivanju redovnog snabdijevanja električnom energijom bez obzira na izazove na svjetskom energetskom tržištu i odlukom da se ne povećava cijena struje čime su ostvarene uštede za građane i privredu u iznosu od 650 miliona EUR, kao i povećanju zarada zaposlenih u prosvjeti, zdravstvu, vojsci, policiji i uskoro u javnom sektoru uz obezbjeđenje rasta penzija i redovne isplate svih zarada i socijalnih davanja“, navodi se u saopštenju.

Te mjere su, kako se dodaje, rezultirale, između ostalog, sa više od deset hiljada novih radnih mjesta u prošloj godini i rekordnim rezultatima u turizmu, ekonomiji, izvozu i stranim investicijama.

„Paralelno sa ovim aktivnostima Vlada je preduzela brojne mjere na uvećavanju državnog kapitala te su kompanije poput Željezare i Luke Bar vraćene u državno vlasništvo. Nedavnim odlukama pod kontrolu države, odnosno građana, vraćena je Luka Budva, tivatske Pine, trajektna linija Kamenari-Lepetane“, rekli su iz Vlade.

Dok inspekcijske i bezbjednosne službe nastavljaju bespoštednu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala nastavlja se i snažna borba na zaštiti prirodnih resursa u prvom redu protiv nelegalne eksploatacije šljunka i stvaranja uslova za sprečavanje eksploatacije šumskog bogatstva.

„U prošloj godini otvorena je i prva dionica autoputa i započete su aktivnosti na obezbjeđivanju sredstava za preostale dionice pa se već naredne godine očekuju i prvi tenderi. Započeta je izgradnja i drugih značajnih projekta poput žičare Kotor-Lovćen i novih klinika u Kliničkom centru (KCCG)“, navodi se u saopštenju.

Uz izdašan kapitalni budžet u ovoj godini, u Vladi, kako su rekli, nastavljaju da grade snažniju Crnu Goru od Pljevalja do Ulcinja. Od Plava do Herceg Novog.

„Da snažno i odlučno Crnu Goru vodimo pravim putem. Čvrsto posvećeni stvaranju boljih uslova života za sve građane i građanke – svi članovi i resori Vlade i u narednom periodu će posvećeno raditi na svakom pedlju, za Crnu Goru – na pravom putu“, zaključuje se u saopštenju.

