Predstavili ponudu u Beogradu

Budva, (MINA-BUSINESS) – Turističke organizacije Budve i Bara, Hotelska grupa (HG) Budvanska rivijera i turističke agencije, predstavile su ponudu na beogradskom turističkom i MICE forumu (BTMF).

Iz TO Budva (TOB) je saopšteno da je centralna tema ovogodišnjeg foruma i prvog panela bila saradnja i uvezivanje turističkih poslenika zemalja regiona, formiranje zajedničkog turističkog proizvoda i njegovo plasiranje drugim zemljama Evrope i svijeta, ali i načini rješavanja novih izazova u turizmu.

Direktor TO Beograda, Miodrag Popović, kazao je da se nakon pandemije koronavirusa promijenio i turizam, koji je sada gotovo nemoguće dugoročno planirati.

“Zbog toga je neophodno jače regionalno povezivanje turističkih ponuda. Balkanske zemlje su mala turistička tržišta, koja zajedno mogu da postignu mnogo bolje rezultate“, smatra Popović.

Popodnevni panel bio je posvijećen MICE industriji i rješavanju niza problema koje je, posebno ovoj grani turizma, donijela pandemija koronavirusa.

U okviru ovogodišnjeg BTMF-a, budvansko turističko naselje Slovenska plaza dobilo je još jedno prestižno međunarodno priznanje – Prizmu, za novi kvalitet u turizmu.

To priznanje dodjeljuju turistički novinari iz deset zemalja jugoistočne Evrope, ove godine, jubilarni 25. put.

„Prizma je jedina regionalna nagrada turističkih novinara koja se dodjeljuje istaknutim pojedincima i institucijama koji su postigli rezultate u unapređenju turističke ponude svoje zemlje i regiona“, objasnili su iz TOB-a.

Beogradski turistički i MICE forum organizuju TO Beograda i Centar za razvoj turizma CERTUS, a iz godine u godinu okuplja najznačajnija regionalna imena u oblasti turizma.

Ove godine, BTMF okupio je 120 turističkih stručnjaka iz cijelog regiona.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS