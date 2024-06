Predstavili ponudu Crne Gore na sajmu u Šangaju

Podgorica, Šangaj, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija Crne Gore (NTO) je, u okviru štanda Evropske komisije za putovanja (ETC), predstavila ovogodišnju turističku ponudu na sajmu ITB China 2024.

Iz NTO-a je saopšteno da se radi o jednom od vodećih B2B sajmova koji je usmjeren na kinesko tržište, a ove godine su se predstavili učesnici iz svih sektora turističke industrije, međunarodne i domaće turističke organizacije, turističke agencije, hoteli, avio-kompanije, kao i veliki broj medijskih kuća.

Prvog dana sajma održana je prezentacija na kojoj je prisustvovalo preko 40 predstavnika kineske turističke privrede i medijskih kuća.

Član Izvršnog odbora NTO-a, Lazar Miranović, kazao je da je Crna Gora na sajmu u Šangaju iskoristila svoju šansu predstavljajući se na najbolji mogući način.

Posebno ga raduje veliko interesovanje kineske privrede za Crnu Goru, ali i čitav region.

Prema njegovom mišljenju, uspostavljanje sve bližih veza između našeg regiona i Kine garantuje ubrzan oporavak našeg turističkog tržišta poslije pandemije.

Tokom drugog dana sajma predstavnici NTO i turističke privrede Crne Gore održali su sastanke sa predstavnicima turističke industrije iz Kine, koji su imali priliku da se bliže upoznaju sa širokim spektrom mogućnosti za putovanja koji nudi Crna Gora.

Generalni menadžer agencije Deluxe Mice Tour & Luxury travel, Tony Li, istakao je da Crna Gora ima potencijala i da su kineski turisti jako zainteresovani za posjetu Crnoj Gori, posebno u luksuznim turističkim rizortima.

„S obzirom na to da su moji klijenti uglavnom predstavnici vodećih banaka iz Kine, smatram da je značajno potencirati ovaj segment ponude usmjeren ka našoj klijenteli“, kazao je Li.

Menadžerka prodaje iz agencije GZL International travel service, Corrine Chen, posjetila je štand NTO i poručila da je kvalitet ponude ono što odgovara kineskim turistima.

Ona je istakla da je prisutno sve veće interesovanje za Crnu Goru i njenu bogatu kulturno istorijsku baštinu.

Menadžerka prodaje za Kinu iz agencije Europcar GSA China, Victoria Luo, čula je mnogo lijepih riječi o Crnoj Gori od svojih kolega iz Evrope, te se nada da će uskoro imati priliku da je posjeti, imajući u vidu da se njihovo predstavništvo nalazi u Podgorici i Tivtu.

Na štandu NTO-a, svoju ponudu predstavile su i turističke agencije Venn Tour, Montenegro Escape Tours i Fly Montenegro.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS