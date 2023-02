Predstavili kongresnu ponudu destinacije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski kongresni biro, u okviru Nacionalne turističke organizacije (NTO), predstavio je kongresnu ponudu destinacije na berzi kongresnog turizma Conventa 2023 u Ljubljani.

Iz NTO-a je saopšteno da je riječ o jedinstvenoj i regionalno najznačajnijoj berzi ove vrste, koja već 15 godina predstavlja ključno mjesto susreta izlagača iz evropskih zemalja, sa profesionalnim organizatorima događaja zainteresovanim za ovaj region.

Obilježavajući ovaj jubilej, Conventa je dodijelila Plaketu NTO-u za podršku od 2009. godine i doprinos ovom događaju.

Tokom dvodnevne berze, održano je preko 30 sastanaka sa organizatorima događaja sa emitivnih tržišta Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Poljske, Mađarske, Kipra, Švajcarske, Njemačke, Slovačke, Austrije, Velike Britanije, Italije, kao i regiona, na kojima je predstavljena ponuda destinacije i mogućnosti za organizaciju događaja u Crnoj Gori.

Marketing menadžerka u kompaniji L-build, Nagy Zsuzsanna, kazala je da je imala priliku da po drugi put posjeti Crnu Goru.

„To je bilo privatno putovanje kruzerom i presijedali smo u Kotoru, a krstarenje kroz Bokokotorski zaliv i taj nevjerovatni pogled mi je ostao urezan u pamćenje. A, osim toga, oduševila me i hrana koja je veoma ukusna, kao i gostoprimljivi ljudi. Dakle, sve je to razlog zašto razmišljam da radim motivaciona putovanja za svoju kompaniju. Radujem se sledećoj posjeti ovoj destinaciji i potrudiću se da zaposlenima u kompaniji prenesem ovo jedinstveno iskustvo“, rekla je Zsuzsanna.

Za Charlotte Ahearn, iz kompanije Clarity and Mind Retreats, Crna Gora je odlična destinacija za poslovne događaje, jer mogu dobiti sve na malom prostoru.

„Nevjerovatno je koliko ova destinacija nudi raznovrsnih mogućnosti na tako malom prostoru. Mislim da je to ono što dovodi ljude na novu destinaciju koju ne poznaju. To bi bi moglo biti nešto na čemu bismo zaista mogli ozbiljno poraditi, dovesti određene grupe i zaista uživati u Crnoj Gori“, poručila je Ahearn.

Pascal Arnold iz kompanije Lucentive, koja posluje u Švajcarskoj, takođe je fasciniran Crnom Gorom, koja je za njega idealna destinacija za organizaciju događaja.

„Posjetio sam Crnu Goru iz privatnih razloga prije četiri godine i uglavnom sam obilazio primorje, ali sam posjetio i manastir Ostrog, neke nacionalne parkove i Skadarsko jezero. Oduševili su me i ljudi koje sam upoznao, bili su veoma su šarmantni i gostoljubivi. Takođe, odnos cijene i kvaliteta je odličan i iskustvo je zaista divno. Naravno da ću Crnu Goru preporučiti s obzirom da nije dovoljno istražena, a ima dosta mjesta koja se moraju obići“, naveo je Arnold.

Od predstavnika hotelske privrede iz Crne Gore, na ovoj berzi svoje programe predstavili su hotelska grupa Montenegro Stars i hoteli CUE Podgorica i Ramada.

Menadžerka prodaje u hotelu Ramada, koji je prvi put predstavio ponudu na berzi kongresnog turizma Conventa 2023, Svetlana Goranović, saopštila je da su veoma zadovoljni učešćem i ostvarenim rezultatima.

„Veliko interesovanje je sa tržišta Poljske, Njemačke i Velike Britanije, a u pitanju su event agencije koje planiraju organizaciju događaja već početkom ljeta ove godine. Ono što je zajedničko za sve sastanke je da, osim hotelskih kapaciteta, naši klijenti traže posebno iskustvo i doživljaj koji će steći u Crnoj Gori. Na taj način će se susresti sa onim što je tradicionalno i prepoznatljivo za našu zemlju“, poručila je Goranović.

Predstavnik NTO-a, Andri Stanović, ocijenio je da ovakvi događaji predstavljaju odličnu priliku za promociju destinacije, umrežavanje i ostvarivanje novih poslovnih kontakata.

„Veoma smo zadovoljni učešćem na berzi kongresnog turizma Conventa 2023, a posebno nas raduje to što je iskazano veliko interesovanje za motivaciona putovanja sa grupama do 100 učesnika. Organizatori putovanja su posebno zainteresovani za putovanja u trajanju do četiri dana i smatraju da vrhunski hoteli, raznovrsnost prirode i kulture, te dobra avio povezanost, nude mnoštvo mogućnosti za organizaciju događaja u Crnoj Gori”, zaključio je Stanović.

