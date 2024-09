Predstaviće ciljeve projekta u oblasti ribarstva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kick-off sastanak u cilju predstavljanja ciljeva IPA III projekta u oblasti ribarstva Unapređenje administrativnih i inspekcijskih kapaciteta Direktorata za ribarstvo u cilju razvoja i implementacije politike biće održan sjutra.

Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopšteno je da pored unapređenja kapaciteta Direktorata za ribarstvo u pogledu implementacije Zajedničke ribarske politike kroz donošenje brojnih akata neophodnih za adekvatnu primjenu pravila, opšti ciljevi projekta obuhvataju i dalje usklađivanje Ribarskog informacionog sistema i Ribarskog monitoring centra sa evropskim standardima kroz njihovu nadogradnju.

Ciljevi projekta obuhvataju i osiguranje efikasne inspekcijske kontrole i primjene pravila kroz odgovarajuću edukaciju za administraciju i inspekciju Direktorata za ribarstvo.

Sastanku, koji u sali UpBeat Hub tima počinje u deset sati, će prisustvovati predstavnici Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i konzorcijuma koji će sprovoditi projekat.

“Projekat je pokrenut radi daljeg usklađivanja administracije i inspekcije sektora ribarstva sa pravilima Zajedničke ribarske politike Evropske unije, sa krajnjim ciljem ispunjenja završnih mjerila za zatvaranje poglavlja 13 i adekvatne pripreme sektora za punopravno članstvo u EU, a korisnik projekta je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede”, navodi se u saopštenju.

Projekat će trajati 24 mjeseca.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS