Predložili da ugovor o radu na određeno traje dvije godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupština je danas raspravljala o Predlogu izmjena Zakona o radu, koji je predložila Socijalistička narodna partija (SNP) i kojima se predviđa da radni odnos na određeno vrijeme ne može trajati duže od dvije godine.

Važeće zakonsko rješenje predviđa da radni odnos na određeno vrijeme može trajati najduže tri godine.

Izmjenama se predlaže zakonsko rješenje koje je važilo prije stupanja na snagu važećeg Zakona o radu, odnosno u periodu od decembra 2011. do januara 2020. godine.

Poslanik SNP-a, Bogdan Božović, kazao je u ime predlagača da su osnovni motiv predlaganja izmjena svi zaposleni u Crnoj Gori, ali da su u fokusu prvenstveno mladi ljudi.

“Brojna istraživanja ukazuju da preko 70 odsto mladih i dalje želi da napusti Crnu Goru i potraži bolje uslove života negdje drugo“, rakao je Božović.

On je podsjetio i da komercijalne banke stambene kredite odobravaju samo onima koji imaju rješenje za stalno.

„Želimo na ovaj način da stvorimo povolinije uslove, odnosno da skratimo vremenski interval za koji neko može dobiti rješenje za stalno“, objasnio je Božović.

Poslanica Pokreta Evropa sad (PES), Jelenka Andrić, kazala je da će ta partija uvijek podržati sva zakonska rješenja koja znače boji životni standard građana.

„Vrlo često se ugovori na određeno daju i onda kada ih zakon ne predviđa i to je ono što zovemo zloupotrebom ovakvih ugovora. Dešavalo se da ljudi u prosvjeti rade po 14 ili 17 godina na ugovore na određeno“, rekla je Andrić i dodala da je ovo zakonsko rješenje u skladu sa evropskom praksom.

Ona smatra da će se predloženim rješenjem umnogome smanjiti okvir za manipulaciju i zloupotrebu.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS), Mihailo Anđušić, smatra da zakonska rješenja iz domena socijalne politike, kakav je Zakon o radu, iziskuju ozbiljan dijalog socijalnih partnera.

“Ovim nastavljamo loš trend ad hoc izmjena ozbiljnih zakonskih rješenja”, rekao je Anđušić i dodao da je ovo bila prilika da se razmotre još neke stavke u okviru tog zakonskog rješenja.

Anđušić je podsjetio da je i ranije u Crnoj Gori postojala odredba da radni odnos na određeno vrijeme ne može trajati duže od dvije godine.

„Siguran sam da će izmjena ovog zakonskog rješenja u dobroj mjeri obezbijediti produktivnost onoga što trenutno na terenu imamo kao stanje, odnosno partijskog zapošljavanja, koje razara javni sektor u posljednje četiri godine. Mislim da će ovo umnogome olakšati situaciju u pojedinim javnim ustanovama, javnoj upravi, lokalnim samouprava i državnim preduzećima. To će biti ozbiljna prohodnost da neko mnogo ranije nego što je planirao relalizuje neke svoje planove kada je u pitanju partijsko zapošljavanje, ja to tvrdim“, rekao je Anđušić.

Božović je u odgovoru Anđušiću demantovao da navedene izmjene imaju ikakve veze sa partijskim zapošljavanjem.

Poslanik Demokrata, Boris Bogdanović, rekao je da podržava predložene izmjene.

„Ovaj predlog zakona je šamar u lice svima onima koji su navikli na izigravanje zakona. Mislimo da je dvije godine zaista dovoljno za dokazivanje, a da nakon toga slijedi trajna stabilnost i sigurnost“, rekao je Bogdanović.

Poslanik Socijaldemokrata (SD), Boris Mugoša, kazao je da su izmjene zakona koje su predložili poslanici SNP-a u skupštinskoj proceduri već četiri mjeseca, a da Vlada za sve to vrijeme nije dala mišljenje, a u pitanju je promjena samo jednog člana.

“Je li to ozbiljno i odgovorno. Ovo je sistemski zakon”, upozorio je Mugoša.

On je podsjetio i da je u vrijeme kada je period važenja ugovora na određeno povećan sa dvije na tri godine govorio kako to nije logično.

“Ako poslodavac ne može poslije dvije godine da vidi da li mu odgovora radnik, kakav je to poslodavac”, pitao je Mugoša.

On smara da postoji nekoliko izazova u primjeni predloženog zakonskog rješenja, koji će se morati riješiti amandmanskim djelovanjem.

“Mi imamo u Crnoj Gori suštinski problem tržišta rada i ugovora na određeno. Ugovor na određeno je po zakonu izuzetak, a kod nas je pravilo”, zaključio je Mugoša.

