Predloženi zakon želi da ugasi Upravu za gazdovanje šumama i lovištima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava za gazdovanje šumama i lovištima je, kako su rekli njeni predstavnici, došla u posjed predloženih amandmana na Predlog Zakona o šumama, koji žele da ugase Upravu, ostave na ulici preko 350 zaposlenih i da unište crnogorske šume.

Iz Uprave su rekli da bi se to desilo tako što bi sve nadležnosti upravljanja i gazdovanja crnogorskim šumama prebacili u potpuno neodrživo privredno društvo, na šta su u toj Upravi u prethodnoj godini aktivno ukazivali.

“Ovakvim neprofesionalnim i neočekivanim postupkom još jednom su na očigled kompletne crnogorske javnosti beskrupulozno iznevjerena data obećanja na nedavno održanom sastanku, prekršen postignuti dogovor, a naši amandmani i stručni argumenti i predlozi sakriveni i odbačeni, što nam govori da je krajnji cilj novog Zakona o šumama uništenje Uprave, njenih zaposlenih i crnogorskih šuma, a sve zbog ostvarenja prikrivenih ličnih koristi i interesa”, navodi se u saopštenju.

Iz tih razloga, iz Uprave su apelovali na sve poslanike u Skupštini da dobro obrate pažnju na ovu istorijsku i jednostranu prevaru koja je upućena prema njima na dalje odlučivanje, a koja nije ništa drugo do prevara građana Crne Gore i potpuno uništavanje jednog najvažnijeg prirodnog resursa.

“Naime, predloženim Amandmanom 1 se planira u poglavlju II, koji se odnosi na prava i obaveze vlasnika šuma i pravni režim korišćenja šuma, u članu 8 Predloga zakona, da se isti promijeni i da glasi da šumom, šumskim zemljištem, drvećem van šume i goletima u državnoj svojini, van zaštićenih prirodnih dobara – nacionalnih parkova i parkova prirode, upravlja i gazduje privredno društvo za upravljanje i gazdovanje šumama čiji je osnivač Vlada sa udjelom od 100 odsto u skladu sa ovim zakonom“, navodi se u saopštenju.

Tim Amandmanom donosioci odluka su stavili ključ u vrata Uprave, njene zaposlene poslali na ulicu, a crnogorske šume bacili u propast, u kojoj će kroz različite mehanizme, a u cilju ostvarenja ličnih interesa, posjeći sve za rad virtuelnih profita i ličnih interesa.

“Nadamo se da će crnogorski poslanici imati sluha i dobro razmotriti ovu serviranu prevaru u njihovim materijalima, i svojim protivljenjem spasiti Upravu za gazdovanje šumama i lovištima, njene zaposlene i prvenstveno crnogorske šume, po kojima smo prepoznati u Evropi i šire”, zaključuje se u saopštenju.

